Niegan la libertad condicional a un hombre que golpeó y ahogó a su mujer en una pileta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó un pedido de libertad condicional para un hombre que fue había sido condenado por asesinar a golpes y ahogar en una pileta de lona a su mujer en la casa que compartían en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, en marzo del 2005, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Leonardo Crespo (54), quien había sido condenado en el 2008 a 22 años de cárcel por el crimen de su mujer, Analía Escamochero (38), y quien ya goza de arresto domiciliario con salidas laborales.



La defensa de Crespo había solicitado la libertad condicional para el hombre ante el juez de Ejecución penal platense, José Villafañe, pero el magistrado rechazó el pedido en base a los "desfavorables" informes psicológicos realizados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y a que "no demostró arrepentimiento" por haber asesinado a su mujer.



Los abogados del condenado apelaron esa resolución y finalmente la Sala I de la Cámara de Apelaciones platense ratificó lo resuelto por el juez Villafañe.



Escamochero fue hallada el 5 de marzo de 2005 asesinada dentro de la pileta de lona en el fondo de su casa de Gonnet, donde residía junto a su esposo Crespo y los dos hijos del matrimonio.



La autopsia reveló que la mujer sufrió golpes y luego fue sumergida por una persona que la sostuvo contra el fondo con una silla en la que ella tomaba sol en el interior de la pileta.



En un primer momento, el hombre declaró que cuando llegó a la casa encontró las hornallas de una cocina de gas abiertas y el cuerpo de su mujer sin vida dentro de la pileta y que además faltaban 500 dólares.



Sin embargo, en base a testimonios sobre la mala relación que tenía con su mujer y a las contradicciones en el relato de Crespo, el fiscal de la causa, Marcelo Martini, solicitó la detención del hombre, quien luego se escapó y recién pudo ser detenido en mayo de ese año, en Córdoba.



Durante el juicio, amigas de la víctima declararon que el matrimonio ya no funcionaba como tal y que Crespo estaba obsesionado con Escamochero, conocía que su mujer tenía amantes y la había amenazado de muerte.



El 18 de marzo del 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata condenó a Crespo por el delito de "homicidio simple" a 22 años de prisión.



En el fallo, los jueces tuvieron en cuenta como atenuantes que el condenado no tenía antecedentes penales.