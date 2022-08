Nito Artaza viene a San Juan el próximo 16 de agosto a las 21.30 al Teatro Sarmiento y se presentará con su show "El Barrilete Cómico", que propone un recorrido por su vida y en ese trayecto divertir al público. El artista e integrante del Frente Renovador habló sobre la actualidad del mundo del teatro y también la política nacional con DIARIO HUARPE.

- ¿De qué se trata el Barrilete Cómico?

Tiene una alegoría hacia el barrilete cósmico de Maradona. Cuento cómo llegué hasta acá como humorista y por supuesto de ahí pasa mis imitaciones, chistes y cuadros musicales. Hacemos sketch y pasan desde el presidente actual al papa y la oposición. Lo hice en Mar del Plata durante la pandemia, tuvo éxito y por eso lo saco de gira.

Es una excusa para contar cómo empieza un actor o uno que quiere hacer actor en un pueblo o ciudad y cómo encuentra la suerte o tiene su fueguito sagrado para llegar a ser un artista. Mi vida es como un barrilete. Esta obra se le ocurrió a Cecilia Milone.

- ¿Le cuesta más a una persona del interior ser un artista consagrado?

En general sí. Yo soy de Bella Vista, una localidad de la provincia de Corrientes, y era el loquito del pueblo. Me dedicaba a llevar garrafas y mis padres me hacían trabajar en el verano. En ese momento estudiaba y actuaba en la fiesta del pueblo. Hasta que un día vino Argentinísima y me pidieron que actúe en el show. Iba a actuar 5 minutos, me quedé como 20 y el público me ovacionó. En un minuto me cambió la vida.

A partir de ahí me di cuenta de que podía vivir de esto. Me fui a Buenos Aires y estudié periodismo. No es fácil porque hice miles de shows en boliches discotecas hasta que llegué al teatro y luego tuve mi programa de televisión Bocadito de Artaza, pero lleva un tiempo hacer eso.

Tener éxito no es ser famoso, tener éxito es hacer lo que a uno le gusta. En cualquier profesión que tengas. Algunos se frustran porque no son famosos y deben darse cuenta de que si haces lo que te gusta, ya sos exitoso.

El espectáculo lo estrenó en pandemia. Foto: gentileza.

- ¿Cómo ves la relación de la juventud con el teatro?

Hay una tipificación generalizada de que solamente el deporte contiene a los jóvenes. Creo que la cultura también respecto a la identidad. Milito para que los jóvenes hagan teatro en las escuelas, centro de jubilados o cualquier otro lugar porque el teatro te cambia la vida. El chico tiene un motivo que le da sentido a la vida.

La otra vez fui al Festival de la Calle Angosta en San Luis y vi cientos de jóvenes con la música que los identifica, como folclore o chamamé, chacarera e inclusive tango. Lo importante es que mantengan su identidad. La identidad mantiene la cultura.

- ¿Cómo te llevás con el streaming y el teatro en plataforma digital?

El adelanto digital es inevitable. Hay que ver qué se hace con eso. Creo que hay que crear un público. Yo soy grande y ya tengo un público al que me dirijo. Muchas veces me dicen que los jóvenes no me conocen mucho y eso me pone contento porque tengo el desafío de conquistarlos. Si me conocieran, sabrían todos mis chistes. La plataforma digital ayuda más que nada para las promociones, pero no es la base de todo. El vivo siempre será lo esencial.

- ¿Cuál es tu opinión respecto a los cambios que hubo en el humor en estos años de cambios sociales, por ejemplo, con el auge del feminismo?

Lo veo positivo, es decir, no se puede seguir cosificando a la mujer. Nosotros lo advertimos hace 15 años, cuando hacíamos los espectáculos con Cherruti respetado el género y la mujer se dedicaba a hacer destrezas artísticas. Los hombres tienen una situación dominante en la producción de espectáculos. Eso está cambiando para bien.

El léxico de las revistas también está cambiando en relación con los chistes. No hay que alentar la violencia de género, ni subestimar a la mujer o al ser humano. Cambiaron para bien y es un cambio cultural. El público lo entiende.

Nito Artaza promote hacer reir a los sanjuaninos con El Barrilete Cómico. Foto: gentileza.

- ¿La crisis económica afecta al teatro?

Después de la pandemia hubo una convocatoria muy buena y es como si la gente quiso salir de golpe. Las personas quiere divertirse, superar la pandemia y que mejor que superarlo con la risa y el espectáculo.

Seguramente que los productores deben adaptar los precios. Hay gente que no puede pagar por el tema inflacionario y salarios. Hay que hacer teatro popular para que vean 3 o 4 espectáculos por temporada o que se acostumbren a ver teatro en sus provincias también

- Justamente el precio de las entradas dificulta el acceso al teatro en vacaciones.

Cuando vas de vacaciones tenés que pagar alojamiento, transporte, comida y encima las entradas están caras y venís con familia. Cuando alquilamos, los productores tenemos que ser prudentes porque si no el costo se traslada al precio de las entradas.

- ¿Cómo ves la realidad política actual?

En este momento de la Argentina necesita más que nunca pactos, consensos y encontrar un proyecto más allá de quien gobierne. Debemos discutir qué hacemos con la minería, el litio, el mar argentino, la energía de Vaca Muerta y esa es la discusión profunda, más allá de los nombres.

También cómo vamos a redistribuir el ingreso para que al obrero le alcance los precios y cómo vamos a hacer para hacer más federal el ingreso.

Nito Artaza fue Senador Nacional por la provincia de Corrientes. Foto: gentileza.

- Después de la asunción de Massa, ¿cree que el país va a encontrar un rumbo?

Massa es, lo que se puede decir, un animal político. Hace política cada segundo de su vida. Tiene experiencia y vocación política. Si el problema era político, con Massa va a mejorar porque es un hombre que hace política. Puede dialogar y acordar con el poder real como el Departamento de Estado de Estados Unidos, organismos financieros, como así también puede reunirse con funcionarios de china. Y también tiene contacto con los sindicatos, movimientos sociales y la oposición. Cuando se producen estas situaciones se debe pensar en el éxito de la población y no de los funcionarios para estabilizar la economía.

- ¿Te llevás bien con la relación política - artista?

Es medio difícil porque cuando uno participa en política y toma una posición hay un 50% que no está de acuerdo. Hay que diferenciar el artista de lo que piensa políticamente. Hay artistas que no acuerdo con lo que piensan políticamente, pero no por eso los dejaría de ver.