Nivel Inicial, lectura, jornada extendida y escuela bilingüe, primeros ejes de la política educativa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cumplimiento de la obligatoriedad de asistencia a la sala de cuatro años, extender la jornada extendida en las escuelas, la implementación de un Plan Nacional de Lectura y la potenciación de una escuela bilingüe fueron los ejes marcados por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, al abrir el Congreso Pedagógico en el Chaco.



El ministro calificó a la desigualdad educativa como "injusta e inmoral" y criticó la desinversión en educación de la gestión anterior "que llegó al 15% en términos reales" si lo comparamos con el 2015.



Ademas, Trotta aseguró que en su gestión "no se va a confrontar más con los docentes" quienes perdieron "el 20% de su poder adqusitivo en estos años" y detalló que se han achicado recursos "en políticas socioeducativas, formación docente e infraestructura".



"Necesitamos una combinación de conocimiento científico, reconocer lo construido y las buenas prácticas que ya existen, no queremos inventar nada, sino aprender de las experiencias transformadores que ya existen", destacó Trotta.



El ministro destacó, además que "los niños de hogares mas pobres son los que menos asisten al jardín, la mitad de los niños de 3 años no asiste a la escuela, avanzaremos por los sectores mas vulnerables que no pueden esperar más".



Trotta aseguró que extenderán e implementarán un Plan Nacional de Lectura y elogió la tarea que realiza en este sentido el escritor Mempo Giardinelli en el Chaco para replicar su modelo en todo el país, mientras que pondrá al frente de esa tarea a Natalia López Portas.



Indicó además que avanzarán hacia "un pacto educativo" con todos los actores de la educación y que extenderán "la educación bilingüe en lengua originaria".



"Transformaremos la escuela a partir de la escuela que ya existe", refirió el ministro y detalló que establecerán "espacios de diálogo reales con las provincias y que esas conclusiones federales lleguen a las aulas".



Sobre los docentes apuntó que "hay que valorizar" su trabajo y jerarquizarlos "con salarios y condiciones dignas para poder enseñar y propuestas de formación sólidas y actualizadas".



Explicó que si bien la jornada extendida "es una parte central para romper las desigualdades de origen, solo el 22 % de los establecimientos escolares la tiene. Queremos que haya educación artística, musical y deportiva en distintos soportes que incluyan varios saberes".



Trotta abrió el Congreso Pedagógico “La defensa de la Educación Pública del Siglo XXI”, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, Chaco, junto al gobernador Jorge Capitanich.