En medio de las negociaciones por la sucesión en la conducción del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner propuso que el gobernador Axel Kicillof asuma la presidencia del PJ provincial. El planteo fue transmitido por el líder de La Cámpora a su círculo íntimo de dirigentes, donde sostuvo que el mandatario es la mejor opción “para terminar con las internas”.

Según trascendió, Kirchner tomó como propias las expresiones del entorno del gobernador, que plantean que quien encabece el partido debe responder a los intereses del Ejecutivo provincial. En ese sentido, afirmó que “la mejor manera de que el presidente del partido responda a los intereses del gobernador es que esa persona sea el propio Kicillof”.

El actual titular del PJ bonaerense consideró además que sería “lo lógico” que el gobernador conduzca el partido, en un contexto en el que Kicillof proyecta una eventual candidatura presidencial para 2027 y podría presentar su plataforma desde un cargo institucional dentro del peronismo.

La propuesta, por el momento, no fue comunicada de manera formal ni al gobernador ni a los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). No obstante, desde el entorno de Máximo Kirchner indicaron que el diputado nacional estaría dispuesto a ceder en la disputa por la conducción del PJ si Kicillof acepta asumir la presidencia.

En paralelo, el gobernador bonaerense impulsa desde hace semanas a la vicegobernadora Verónica Magario como candidata a presidir el partido en la provincia. Tras una reunión realizada en La Plata, referentes del MDF señalaron que la posibilidad de que Magario acceda a la conducción del PJ “es cada vez más fuerte”.

Del encuentro participaron intendentes, ministros provinciales y legisladores, entre ellos Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Julio Alak, Lucas Ghi y Mario Secco, además de integrantes del gabinete bonaerense. Según indicaron, se realizó un repaso del estado de las negociaciones y de las distintas reuniones mantenidas en el territorio provincial.

Ambos sectores coincidieron en la necesidad de alcanzar un entendimiento para la integración del consejo partidario. Mientras el kicillofismo reclama mayoría y cargos clave, el kirchnerismo mantiene abierta la discusión sobre la distribución de espacios.

En las últimas horas, las conversaciones tomaron mayor impulso a partir de la intervención del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien promovió canales de diálogo entre los distintos sectores de la interna. A su vez, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, manifestó su intención de competir por la presidencia del partido y avanzó con la acreditación de apoderados.

En este contexto, la Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense resolvió prorrogar hasta el 8 de febrero el plazo para la presentación de avales, mientras continúan las definiciones sobre la futura conducción del PJ en la provincia.