Una nueva polémica se abre gracias a que el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto que establece el cambio de la tutela oficial y resguardo del Sable Corvo de San Martín, que se encontraba en el Museo Histórico Nacional, desde 2015.

El próximo 7 de febrero, volverá a permanecer en la sede principal del Regimiento de Granaderos a Caballo, en Palermo. El acto de traspaso se llevará a cabo en la ciudad santafesina de San Lorenzo, a 213 años del Combate de San Lorenzo, donde el presidente Javier Milei será el responsable de entregar la pieza a sus nuevos custodios.

Esto desató el descontento y el desacuerdo de historiadores. Una de las voces más críticas de esta maniobra salió públicamente a manifestar que la mencionada acción presidencial “No corresponde”.

En declaraciones radiales por AM 750, el escritor, divulgador e historiador Felipe Pigna manifestó que: “La donación de Manuelita Rosas, la heredera de Rosas, a quien San Martín le había legado el sable, es clara. En 1897, cuando se lo pide Adolfo P. Carranza, que estaba fundando el Museo Histórico Nacional, la donación tenía por objeto que el sable fuera exhibido en el museo”, recordó.



La pieza histórica estuvo en el museo ubicado en San Telmo hasta 1963, cuando un comando de la JP (Juventud Peronista) lo sustrajo para exigir una serie de demandas a cambio, entre ellas, el regreso de Juan Domingo Perón de su exilio al país. Después fue devuelto, pero en 1965 sufrió otro robo y el entonces presidente de la dictadura militar de 1966, Juan Carlos Onganía, decidió enviarlo al Regimiento de Granaderos.

“En 2015 fue devuelto al Museo Histórico Nacional, donde hay una hermosa sala de sables, custodiada además por granaderos. Corresponde que esté ahí”, insistió Pigna.