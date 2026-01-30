El Gobierno nacional declaró por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, luego del pedido opositor y del reclamo de los gobernadores patagónicos. La medida alcanza a las zonas afectadas por los incendios forestales que ya consumieron más de 45.000 hectáreas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el decreto “está listo para ser firmado y publicado”, y explicó que la decisión apunta a agilizar el envío de recursos y asistencia a los territorios comprometidos por el avance del fuego. La declaración de emergencia habilita mecanismos excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asignación de fondos.

La medida fue definida en la Casa Rosada durante una reunión de la Mesa Política, que se desarrolló este jueves 29 de enero al mediodía y se extendió por más de una hora. Del encuentro participaron funcionarios de primera línea del Gobierno nacional, quienes analizaron el impacto de los incendios y las herramientas disponibles para responder a la situación.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la vía del DNU se justifica por la urgencia del contexto. Fuentes oficiales señalaron que el objetivo es evitar demoras administrativas y reforzar de manera inmediata la asistencia a las provincias afectadas, en un escenario donde las condiciones climáticas complican las tareas de control de los focos activos.

El pedido formal para declarar la emergencia había sido elevado al Congreso por los gobernadores de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, quienes solicitaron la declaración de zona de desastre para contar con mayores herramientas operativas y financieras. Si bien el Gobierno aclaró que el reclamo no fue el único factor, reconoció que la decisión se enmarca en ese contexto.

En paralelo, el Ejecutivo informó que ya se encuentran en marcha envíos de ayuda. En las últimas horas, Chubut recibió $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para afrontar la emergencia. Además, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios.

Según la normativa, las asociaciones de bomberos recibirán más de $100.800 millones, distribuidos entre 1.062 organizaciones en todo el país, mientras que las federaciones provinciales accederán a fondos específicos. El decreto de Emergencia Ígnea podría definir en las próximas horas nuevos montos y alcances para las provincias afectadas por los incendios,