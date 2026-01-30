Marixa Balli cerró sus locales en Flores: “Nunca vivimos una situación tan difícil”

Marixa Balli atraviesa un presente dividido entre la exposición televisiva y una compleja situación empresarial. Mientras participa de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, la empresaria confirmó el cierre de los locales de Xurama, su histórica marca de calzado e indumentaria, ubicados en el barrio porteño de Flores, tras casi dos décadas de actividad comercial.

En diálogo con LAM (América TV), Balli explicó que la decisión estuvo directamente ligada al contexto económico. “No es momento. Amo Xurama, amo fabricar calzados, pero empezaron los problemas con los insumos. No tenés un precio fijo: hoy te dicen una cosa y mañana otra”, señaló. En ese sentido, detalló que las demoras en la provisión de materiales afectaron los tiempos de producción. “El zapato se demora porque la base no se termina o porque no llegó tal cosa”, agregó.

Desde 2005, Xurama mantuvo presencia constante en Flores, uno de los polos comerciales más importantes del país. Sin embargo, el sostenimiento de los locales implicó un esfuerzo creciente. “Flores es muy caro. No tanto el alquiler, sino la renovación. Renovar. Entonces empecé a sacar cuentas y a preguntarme si quería invertir un dinero que de entrada ya lo perdés”, explicó la empresaria.

La situación se profundizó durante el último año, en un contexto de inflación e inestabilidad de costos. “Yo manejo bien los números, me la paso haciendo números hace años. Entonces dije: ‘No, no es momento’”, afirmó. También describió las dificultades específicas del rubro: “El calzado es muy difícil, es un rubro muy especial. Hay feriados, faltan insumos, se frena todo”.

Consultada sobre la gravedad del escenario actual, Balli fue contundente: “Nunca vivimos una situación así tan difícil, nunca”. En ese sentido, mencionó el impacto en toda la cadena productiva. “Ver a mis fabricantes, que trabajan para grandes marcas, tan deprimidos, tampoco me pasó. Muchos han cerrado”, sostuvo.

La empresaria también hizo referencia al deterioro comercial en Flores. “Hay muchos colegas que están cerrando locales impresionantes. Lo hablamos entre nosotros”, indicó. Según su análisis, la principal causa es la caída del poder adquisitivo. “La gente prioriza el colegio, la comida, la obra social. El calzado y la ropa no son prioridad”, remarcó.

El fenómeno también alcanzó al canal mayorista. Balli explicó que muchos comercios que le compraban para revender cerraron o migraron a la venta online. A esto se suma el ingreso de productos importados desde Brasil y China, que profundizó la crisis del sector nacional. “No quiero caer en eso. A mí me gusta fabricar”, aclaró.

Sobre su futuro, anticipó que evalúa un cambio de rubro, aunque prefirió no dar detalles hasta finalizar la liquidación del stock. “Quiero que se vacíe el local, vender todo lo que queda”, señaló. En principio, descartó continuar en el calzado, la indumentaria o los accesorios, y dejó abierta la posibilidad de incursionar en propuestas vinculadas al hogar o la decoración.

Uno de los momentos más simbólicos fue el cierre del histórico local de esquina, conocido como “la ochava”. “La ochava fue. Cuando se me venció el contrato en septiembre, lo vacié en dos días. No sabés con qué velocidad”, recordó, marcando el final de una etapa que acompañó su recorrido empresarial durante casi 20 años.