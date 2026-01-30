En medio del avance de los incendios forestales en el sur del país, el presidente Javier Milei detalló los recursos que el Gobierno nacional desplegó para combatir el fuego en la Patagonia. A través de un posteo en redes sociales, el mandatario calificó el operativo como una “lucha histórica” y enumeró la magnitud del dispositivo estatal puesto en marcha en las provincias afectadas.

Según informó el jefe de Estado, el Operativo Federal incluye “426 brigadistas, 20 aeronaves operativas desde el primer día y 100 mil millones de pesos para fortalecer a los bomberos”. El mensaje se difundió en un contexto de máxima tensión, luego de que los incendios ya consumieran más de 45 mil hectáreas en distintas zonas del sur argentino.

El anuncio presidencial se dio mientras el Gobierno avanza en la declaración de la Emergencia Ígnea en la región, una medida que será instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para agilizar la asignación de fondos y recursos. Desde la Casa Rosada señalaron que la situación climática adversa y la complejidad del terreno dificultan el combate de los focos activos.

De acuerdo con el parte oficial actualizado al 28 de enero, en el país se registraban seis incendios en desarrollo —uno activo, tres controlados y dos contenidos— y 36 incendios extinguidos. Entre los focos aún bajo seguimiento se encuentran Puerto Café, en Chubut; Las Chaquiras, en Neuquén; y el Vertedero Municipal, en Río Negro, además de zonas controladas en Santa Cruz.

El Ejecutivo también detalló el despliegue de recursos por área. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Agencia Federal de Emergencias, se informó la utilización de 16 medios aéreos, más de 115 brigadistas, camiones de comando y logística, además de la colaboración de Gendarmería Nacional y la Policía Federal para tareas de asistencia vial y cortes de ruta.

Por su parte, el Ministerio de Defensa aportó helicópteros, apoyo logístico y personal del Ejército para el traslado de brigadistas y el monitoreo de los incendios. El Banco Nación anunció líneas de asistencia financiera para productores y MiPyMEs de la Patagonia, con prórrogas y créditos destinados a capital de trabajo.

En tanto, la Administración de Parques Nacionales informó que más de 300 personas trabajan en los operativos, con vehículos logísticos, autobombas, embarcaciones, monitoreo satelital y centros de comando. A su vez, los ministerios de Capital Humano y Salud desplegaron provisiones, personal sanitario, ambulancias y dispositivos de atención para damnificados y brigadistas.

Desde Cancillería se gestionó asistencia aérea de Chile, mientras que empresas como Aerolíneas Argentinas e YPF realizaron donaciones de equipamiento y combustible. Vialidad Nacional, en tanto, sumó camiones cisterna y maquinaria para apoyar las tareas en las zonas más afectadas.

El Gobierno nacional aseguró que el operativo continuará activo mientras persista el riesgo de incendios y se mantendrá la coordinación con las provincias para reforzar la asistencia en el territorio.