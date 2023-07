En San Juan no descartan aumentar el combustible durante este mes de julio. Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles, aseguró a DIARIO HUARPE que los precios están desfasados, ya que hasta el momento los combustibles subieron un 17%, mientras que la inflación acumulada hasta mayo fue del 42.2%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En el sector hay incertidumbre y no saben cuándo se concretaría la suba.

“Había un acuerdo entre las petrolera y el Gobierno nacional que era bastante insuficiente respecto al valor que debían tener los combustibles”, expresó Salguero en referencia a los Precios Justos. Manifestó que durante el año las naftas se incrementaron un 17% y en paritarias acordaron un 30% hasta agosto. “Esperemos que suba para poder pagar todas estas obligaciones”, indicó la empresaria.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Sobre este mes no hay información, no se sabe cuándo va a suceder”, dijo respecto a la próxima actualización de los valores. No obstante, Salguero dijo que si se confirma el alza será de 5 o 6%.

“El precio que tienen los productos es insuficiente para poder ser comercializarlos en nuestro país. En otros países el precio del litro de diesel equivale a un dólar”, confirmó la dirigente.

De este modo, Salguero enfatizó en la necesidad de modificar los valores porque afirma que el sector se encuentra en una situación complicada por al desactualización de los importes. “Habrá que ver que acuerdan. Las estaciones no somos formadores de precios y no nos sentamos en esa mesa de negociaciones”, finalizó.