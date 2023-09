¿No habrá revancha? El peleador que quiere el título que perdió Adesanya en UFC

Luego de arrebatarle el título de los Peso Mediano de UFC a nada menos que Israel Adesanya, Sean Strickland espera por lo que viene. Tras ganarle por decisión unánime en el UFC 293 al africano, el estadounidense sólo disfruta con el cinturón, mientras la compañía hace lo suyo. En las últimas horas, Dricus Du Plessis, quien iba a pelear con "Izzy" por la corona, asegura que debe ser el próximo en la fila para ser el mejor de la categoría.

"Strickland y yo tuvimos las mayores sorpresas de 2023 y sin duda soy el contendiente número uno, así que resolvamos esto como hombres cuando sea y donde sea. Después de eso, le daré a Adesanya su merecido escondite en mi tierra natal, Sudáfrica. Dicho esto, no quiero vencer al aficionado que peleó el sábado por la noche. Quiero vencer al mejor Adesanya, así que tómate un tiempo y ponte manos a la obra", escribió Du Plessis en su cuenta personal de Instagram.

Sean Strickland espera por su primera defensa

Por su parte, la exestrella de UFC, Chael Sonnen, habló en The MMA Hour y reconoció lo siguiente sobre quién debería pelear nuevamente por el título de los Peso Mediano: "Pero ahora, como tienes un campeón número uno en la cima, Strickland contra Paulo funciona todo el día, Strickland contra Chimaev, además entrenaron juntos, funciona todo el día. Será un combate entre el contendiente número uno y Du Plessis será olvidado una vez más".

"No es una gran idea sentarse y esperar, y Du Plessis simplemente necesitaba un poco más de tiempo. Solo necesitaba ese partido. No sé si él es el contendiente número uno. Creo que es una pelea hermosa. Pero si vamos y hacemos la revancha, lo cual estoy seguro de que haremos, entonces hacemos Strickland vs. Izzy 2, digamos que los apostadores aciertan e Izzy lo vence. ¿Me estás diciendo que no iremos a la trilogía?", agregó Sonnen.

Por otra parte, Chael sumó: "¿Vamos a hacer que se sepa que no queremos a Sean como nuestro campeón, y ni siquiera lo vamos a ocultar? No sé qué hacer con du Plessis, y creo que es una situación realmente difícil. Du Plessis alguna vez tuvo esta gran actitud: Ponme en la cartelera, pelearé con cualquiera. Y lo demostró. Salió y luchó contra Robbert Whittaker, nadie que no fuera Izzy Adesanya se le adelantó. Tiene que ir tras alguien más. Pero Du Plessis también tiene que saber qué hora es".