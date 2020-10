No saben qué enfermedad tiene, piden trasladarlo a Buenos Aires y la obra social no da respuesta

“Mi hijo se va consumiendo cada vez más”, dice Violeta Robledo.

Violeta es la madre del sanjuanino Cristian Cappes, de 32 años. Actualmente los médicos locales no saben qué enfermedad tiene que hace que aumenten sus glóbulos blancos lo cual genera diversas complicaciones. Pidieron el traslado al Hospital Italiano, de Buenos Aires, pero desde la obra social Red de Seguros Médicos no les dan respuestas.

Cristian comenzó hace un año con una recurrente tos por lo que fue a un neumólogo que le encontró los glóbulos blancos altos así que lo derivó a un hematólogo al que asiste hace unos seis meses. Actualmente, tiene 205.000 glóbulos blancos y los profesionales de la salud de la provincia no encuentran las razones. El número es muy elevado ya que lo normal es de 4.500 a 11.000.

El problema que tiene el hombre lo llevó a que se infarte el vaso y tengan que sacarlo en una operación que les costó $72.000, dinero que juntaron con donaciones y rifas. Esta intervención quirúrgica la realizaron el 21 de septiembre, pero las complicaciones siguieron.

“El hematólogo nos explicó que va a ir atacando otros órganos y ahora está atacando al hígado, ya no tiene el tamaño normal, está muy grande, parece que está oprimiendo el pulmón”, cuenta la madre a DIARIO HUARPE.

Debido a que en San Juan no encuentran qué es lo que Cristian tiene, el hematólogo pidió el traslado a Buenos Aires donde le podrán hacer estudios con una aparatología más avanzada. Aunque ya pasaron dos semanas y aún no tienen respuestas desde la obra social.

“Los médicos de acá me dicen 'no lo podemos tratar porque no sabemos qué es'”, dice Violeta.

Y como no tienen el diagnóstico, no lo pueden medicar. Ya probaron recetándole corticoides y el azúcar le llegó a 450 así que la familia del hombre está desesperada esperando una respuesta.

Violeta ya perdió un hijo en el 2011 debido a que lo atropellaron, lo mataron y se fugaron. No quiere perder otro por la falta de respuesta de la obra social.