Nova edição de Novembro Eletrônico, o festival portenho voltado para a cultura digital

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

"Novembro Eletrônico" é o principal evento de cultura digital e eletrônica da Cidade de Buenos Aires, que será realizado com entrada livre e gratuita a partir de amanhã e até dia 30 de novembro, com principal atenção no cruzamento entre arte e ciências, o mundo alternativo dos videogames, a realidade virtual e aumentada, a música e a robótica.







Trata-se da oitava edição do festival que toma várias das salas do centro cultural e que reunirá mais de 60 artistas, através de exibições, shows, workshops, performances, conferências e projeções, uma programação na qual é destaque "Game On! A Arte em Jogo", a única exposição na Argentina dedicada a abordar os videogames artísticos e culturais.







Sem dúvidas, uma das obras mais inovadoras do festival é "Robotika", do artista e engenheiro Joaquín Fargas, um robô dotado de inteligência artificial que aprende a cuidar bebês humanos mediante cantigas de ninar, relatos de histórias para crianças e luzes que mudam de cor e tentam gerar diferentes climas no ambiente.







Novembro Eletrônico será realizada de 22 a 24 e de 27 a 30 de novembro, das 15 às 21, nas diferentes salas do Cultural San Martín, Sarmiento 1551, e acrescenta atividades também no Planetário de Buenos Aires, na Avenida Sarmiento e Belisario Roldán. A programação pode ser consultada em: noviembreelectronico.elculturalsanmartin.org