Novillo Astrada: "El Argentino Abierto de polo es un espectáculo unico"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP) Eduardo Novillo Astrada, aseguró hoy que el Argentino Abierto, el certamen de clubes de este deporte más importante del mundo, "es un espectáculo único por lo que hacen los equipos".



Novillo Astrada destacó que "por la comunicación que hay hoy en día el torneo está llegando a otro público, principalmente por lo que hacen los sponsor en ese sentido".



"Agradezco a los jugadores por el esfuerzo y profesionalismo que hacen para estar en este torneo", dijo Novillo Astrada en rueda de prensa en un hotel del barrio porteño de Recoleta.



En tanto Facundo Pieres, de Ellerstina, consideró que "lo fundamental es llegar en el mejor nivel, tanto los jugadores y como los caballos", y agregó que "nos quedan dos semanas para prepararnos bien".



Sobre su posible cambio posicional, Pieres consideró que "la idea es probar, porque el equipo no se siente muy cómodo", aunqueaclaró que "no se harán muchas modificaciones porque ya está encima el Abierto" de Palermo.



"No quedan dos partidos bravos por delante (las finales de Hurlingham y Tortugas ante La Dolfina) que serán una buena medida para ver dónde está parado el equipo".



El certamen, conocido también como Abierto de Palermo, se jugará en el Campo Argentino de Polo, en ese barrio porteño, entre el 16 de noviembre y 14 de diciembre próximos.



El torneo se jugará en dos zonas de cinco equipos y los primeros de cada zona jugarán la final.



Los clasifdicados son La Dolfina, Ellerstina, Las Monjitas, La Dolfina Polo Ranch, La Aguada, Cría Yatay, La Albertina y La Ensenada.



La Irenita y La Natividad accedieron esta tarde al torneo, al ganar sus respectivas zonas en el clasificatorio entre siete equipos.