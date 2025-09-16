Son horas difíciles para Thiago Medina y su familia. El ex participante de Gran Hermano, de 22 años, quien sufrió un accidente con su moto, permanece en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con pronóstico reservado. En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado este lunes 15 de septiembre a las 18 horas actualizando la información sobre su salud.

El último comunicado, “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, indicaron desde la institución. “Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, agregaron, mientras el joven sigue luchando por su vida, acompañado de cerca por su ex pareja, Daniela Celis, como por sus hermanos, en especial por Camila Deniz, su hermana mayor, por su participación en Cuestión de peso.

Publicidad

Por su parte, esta mañana, desde un parte médico oficial a las 9 de la mañana indicaron que “el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y que “en las próximas horas, está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Por lo tanto, el ex Gran Hermano continua luchando por su vida, donde cada día será crucial para determinar como continúa su salud.