Tras la intensa tormenta que afectó la zona de Luján, el meteorólogo Matías Bertolotti se vio envuelto en una polémica tras la viralización de un video que recogía sus declaraciones sobre la Peregrinación. En sus dichos, Bertolotti había expresado: “La verdad es que lo de la Peregrinación a Luján es ‘denigrante’ lo que hicieron. Cuando les importa nada, con tal de ‘que la FE me va a salvar’”.

Ante la repercusión de sus dichos, Matías Bertolotti rompió el silencio el 9 de octubre y tomó la “fuerte decisión” de realizar un descargo, pidiendo disculpas por sus declaraciones.

Bertolotti se refirió al video que circuló, aclarando que la palabra “denigrar” no estaba dirigida a los feligreses. “Le voy a aclarar algo... cuando utilicé la palabra ‘denigrar’ me refería a las ‘autoridades’ que deben cuidar a la Peregrinación”. El meteorólogo enfatizó que nunca fue su intención atacar a los peregrinos.

Además, el especialista explicó la intención detrás de su comentario sobre la fe: “Y cuando digo ‘la fe no te salva de una tormenta’ es justamente para ‘hacer conciencia’ que la situación del otro día no era joda”. Bertolotti señaló que su simple motivo en los medios es advertir sobre los peligros del tiempo y los cuidados que se necesitan.

El meteorólogo insistió en que su preocupación radicaba en la seguridad ante las alertas meteorológicas. Citó que existen antecedentes de “fuertes tragedias por no respetar alertas” y mencionó que, si bien en Bahía Blanca se respetó el alerta, hubo muertos y graves daños. Bertolotti argumentó que “el mundo ya no duda cuando hay alertas, se suspende lo que sea”.

Finalmente, Bertolotti reiteró su pedido de disculpas a quienes se sintieron afectados. Aclaró que “jamás podría atacar la fe y la religión a la cual yo pertenezco”. Además, envió un mensaje a aquellos que lo agreden por su vida privada, asegurando que no le afecta “el que dirán”.