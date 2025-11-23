Publicidad
Provinciales > Noche final

Con feria y Pijama Party, comenzó el cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2025

La cuarta noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 abrió con una feria temática, música en tres escenarios y transporte gratuito. El gran cierre estará a cargo de Pijama Party en el Estadio del Bicentenario. 

Hace 5 horas
La cuarta noche de la FNS se lleva a cabo luego de la suspensión del jueves 20 por las inclemencias climáticas. (Foto Mariano Martín / HUARPE) 

La Fiesta Nacional del Sol 2025 vive este domingo su jornada final en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito. Desde las 19 horas, miles de asistentes comenzaron a ingresar para disfrutar del cierre del evento cultural más importante de la provincia.

La programación, reprogramada tras la suspensión del jueves pasado, combina la clásica feria temática con propuestas musicales distribuidas en los escenarios La Peña, Energético y Clásico. Cada espacio ofrece espectáculos para públicos diversos, desde folklore y ritmos urbanos hasta repertorios tradicionales.

Además, como durante toda la semana, el Ministerio de Turismo dispuso transporte gratuito para facilitar el acceso al predio.

El punto destacado de la noche será la presentación de Pijama Party, el show central elegido para cerrar la edición 2025 del festival, que promete convocar a familias y jóvenes en una propuesta participativa y festiva.

