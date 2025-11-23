La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 se vio interrumpida por un accidente registrado en la puerta de la primera boletería del predio. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando un policía que circulaba en moto realizando los controles habituales atropelló a un hombre mayor, identificado como vendedor ambulante.

Según informaron testigos, el hecho ocurrió cuando un vendedor ambulante que trabajaba sobre la vereda arrojó un juguete al aire como parte de su venta habitual. El artículo cayó sobre la calzada y el hombre ingresó a la calle para recogerlo. En ese momento, no advirtió la presencia de una motorizada policial que circulaba por el sector y fue impactado por el vehículo oficial.

Publicidad

A raíz del choque, tanto el vendedor ambulante como el policía sufrieron heridas leves. Personal médico asistió a ambos en el lugar y no fue necesario realizar traslados.

Las autoridades reforzaron el ordenamiento del tránsito interno para evitar nuevos incidentes durante las jornadas restantes de la FNS 2025.