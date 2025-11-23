La Asociación Civil Autismo San Juan despidió a Thiago Gonzales Mella, el niño de 7 años que falleció en un incendio en su vivienda de Santa Lucía el pasado sábado 22 de noviembre y que formaba parte de la comunidad de la organización. A través de un comunicado oficial, expresaron su pesar y enviaron un mensaje de acompañamiento a la familia.

“Con profundo dolor recibimos la triste noticia del fallecimiento de Thiago Gonzales Mella”, expresó la entidad en la publicación difundida este domingo. El mensaje estuvo acompañado por un crespón negro y el logo institucional.

Publicidad

Desde la asociación remarcaron que Thiago era “uno de nuestros pequeños, parte de nuestra gran familia de la Asociación Autismo San Juan”, y señalaron que el dolor por su partida alcanza a toda la comunidad que lo vio crecer y acompañó su desarrollo.

En el comunicado solicitaron a la población unirse en oración por el niño: “Pedimos a toda la comunidad que se sume en oración por su alma, para que encuentre descanso y luz eterna”. También destacaron el acompañamiento que recibe la familia en estas horas difíciles.

Publicidad

La organización cerró el mensaje con una frase dedicada al pequeño: “Cuando un alma tan pura se va, no se apaga… se transforma en luz que nunca deja de brillar”.