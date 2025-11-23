Estudiantes de La Plata dio el golpe en Rosario al derrotar 1-0 a Central en el Gigante de Arroyito y avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura. El gol de Edwin Cetré definió el cruce y dejó fuera de competencia al conjunto rosarino, que había sido reconocido antes del encuentro como “Campeón de Liga” por liderar la Tabla Anual con 66 puntos.

Por disposición de AFA, el plantel platense debía realizarle un pasillo al campeón, aunque los jugadores lo hicieron de espaldas, en un gesto que marcó el inicio de una tarde tensa.

En el arranque, la primera situación clara fue para Estudiantes tras un error en salida de Central. Tiago Palacios recuperó en la puerta del área, pero su remate salió desviado. Minutos más tarde, el local respondió con una jugada clara de Agustín Sández, pero Fernando Muslera impidió la apertura del marcador al lanzarse sobre el delantero dentro del área chica.

La ventaja llegó pasada la media hora. Desde la banda izquierda, Cetré controló, enganchó y definió cruzado para vencer a Jorge Broun, que no logró llegar a la pelota.

En el complemento, Estudiantes tuvo el segundo en los pies de Facundo Farías, quien eludió rivales dentro del área, pero Fatura Broun logró desviarle el disparo con una reacción rápida. Con el correr de los minutos, el partido se volvió friccionado y Central apostó a los envíos aéreos para intentar el empate.

Ariel Holan recurrió a Ángel Di María como eje ofensivo en los últimos minutos. El rosarino lideró los avances del Canalla, aunque sin lograr romper la defensa visitante.

Ya en tiempo adicionado, Estudiantes sufrió la expulsión de Mikel Amondarain por doble amarilla, pero logró sostener la ventaja hasta el final.

Con este triunfo, Estudiantes se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de eliminar a San Lorenzo.