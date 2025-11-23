La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente sanjuanino de 17 años desaparecido en La Serena, Chile, levantó un pequeño memorial en la playa Cuatro Esquinas, lugar donde fue visto por última vez el lunes 17 de noviembre. El espacio fue decorado con flores y fotografías, como gesto de recuerdo y acompañamiento en medio de la búsqueda.

Para este domingo, a las 18 horas, los allegados convocaron a una velatón en el mismo sector. Según informaron, esperan realizar un responso y expresar su agradecimiento a todas las personas que han colaborado y acompañado durante estos días de labores intensas.

La desaparición del joven se produjo cuando ingresó al mar junto con primos y hermanos. Desde entonces, continúa un amplio despliegue de la Armada chilena, con patrullajes marítimos y apoyo de equipos especializados que trabajan en la zona.

El operativo sigue activo mientras la familia mantiene el pedido de acompañamiento y respeto en el proceso, acompañado ahora por este memorial improvisado que marca el punto donde comenzó la búsqueda.