El partido entre Rosario Central y Estudiantes, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, estuvo marcado por un hecho que trascendió lo deportivo. Antes del inicio, los jugadores del Pincha realizaron el tradicional pasillo al campeón, aunque lo hicieron de espaldas en señal de protesta, en respuesta a la decisión de la AFA y la Liga Profesional de reconocer a Central como campeón de Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en el año.

La acción generó un clima tenso en el Gigante de Arroyito. Estudiantes ya había manifestado públicamente su desacuerdo con la designación. En un comunicado difundido en redes sociales, el club expresó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. La postura contradijo la versión oficial de la LPF, que había asegurado que la medida fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo.

Pese al desacuerdo institucional, Estudiantes cumplió con la disposición de realizar el pasillo. Sin embargo, todos los jugadores se dieron vuelta y recibieron de espaldas al plantel de Rosario Central. Según informó el cronista Federico Bueno en la transmisión oficial, el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, sugirió al plantel ejecutar el pasillo de esa manera tras mantener una charla con los referentes: “Les sugirió un pasillo de espaldas y brazos cruzados”, explicó.

La reacción del público local no tardó en hacerse sentir. Desde las tribunas, los hinchas de Rosario Central respondieron con cánticos dirigidos a Verón mientras los jugadores atravesaban el pasillo.

La ceremonia se llevó adelante en cumplimiento de lo solicitado en la previa por la LPF, que había establecido que el pasillo formaba parte del protocolo para recibir al campeón anual. Sin embargo, ni el Reglamento de la Liga Profesional ni el de la AFA contemplan esta acción como una obligación formal. Históricamente, el pasillo ha sido una práctica voluntaria entre instituciones.

La consagración de Rosario Central como campeón de Liga se sustentó en su liderazgo en la Tabla Anual, que le permitió sumar un nuevo título al palmarés del club. Desde este año, la AFA determinó que ese reconocimiento será otorgado al equipo que finalice primero en el acumulado de la temporada. La decisión fue cuestionada porque se tomó con la competencia en curso y sin estar incluida previamente en el reglamento.

La celebración en el entorno canalla fue destacada por figuras del plantel. Ángel Di María, una de las principales referencias del equipo, expresó en redes: “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”.