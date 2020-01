O Governo nomeia Aníbal Fernández como auditor do Yacimiento Carbonífero Río Turbio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O Governo nomeou hoje Anibal Fernández, que foi ministro-chefe da Casa Civil de Nestor Kirchner (2009-2011) e Cristina Fernández de Kirchner (2015) como auditor da empresa estatal Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT).



A nomeação foi determinada mediante um decreto com as assinaturas do presidente Alberto Fernández; do ministro-chefe da Casa Civil, Santiago Cafiero; e do ministro de Desenvolvimento Produtivo, Matías Kulfas. Alberto e Anibal Fernández não são parentes.



Aníbal Fernández se desempenhará como “auditor do Yacimiento Carbonífero de Río Turbio e dos Serviços Ferroportuários com terminais em Punta Loyola e Río Gallegos da província de Santa Cruz”, refere o texto.



No mesmo decreto, as autoridades retiraram o auditor que havia sido nomeado em 2016 pelo ex-presidente Mauricio Macri, Omar Faruk Zeidan.