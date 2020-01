O Presidente Fernández disse que Macri "usou a Justiça para perseguir opositores e construir causas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O presidente Alberto Fernández afirmou que o governo de Mauricio Macri "usou a Justiça para perseguir opositores e construir causas", então disse que a reforma judicial que será apresentada no Congresso procurará, "alterar a lógica da Justiça federal como já a conhecemos".



"Não precisamos operadores políticos, eu quero que todos entendam que o que eu quero é que haja justiça", afirmou Fernández em uma reportagem para a televisão, onde avaliou que o Conselho da Magistratura (equivalente ao Conselho Nacional da Justiça) "não resolveu nenhum problema" após ser criado.



O presidente afirmou que "a história demonstra que o Conselho da Magistratura não resolveu nenhum problema", embora advirta que nos "4 anos" de governo do ex-presidente Macri foi a "primeira vez que em democracia a Justiça foi usada para perseguir opositores e foram construídos processos na justiça com a participação de serviços de inteligência e acompanhadas pela mídia por alguns meios de comunicação".



Nesse sentido, Fernández consignou que o projeto oficial de reforma da Justiça está "pronto", e "vamos apresentá-lo no final deste mês", visando "alterar a lógica da Justiça federal, como é conhecida por nós hoje em dia. Vamos gerar novas jurisdições", acrescentou.