La 19ª fecha del Torneo Federal A enfrentará a los equipos sanjuaninos este sábado. Desamparados y Peñarol se medirán desde las 15 en el estadio Del Bicentenario, en el clásico de la categoría. Habrá demasiado en juego porque ambos tiene la necesidad de ganar para salir de un presente complicado y poco alentador. José Díaz, de San Luis, será el árbitro.

Sportivo, que hará de local, está último en su grupo y perdiendo la categoría. Su urgencia es abandonar esa zona roja que psicológicamente no lo deja avanzar. Sumado a que hace dos fechas no gana (con un empate y una derrota) en lo que será el cuarto partido con Ricardo Dillon al frente del equipo.

El Víbora es quien más necesitado está, no sólo de resultado, sino de rendimiento y juego para poder crecer, sabiendo que su único objetivo es no perder la categoría, que todavía no lo está consiguiendo.

Por el lado de Peñarol viene de dos derrotas consecutivas de local y anteriormente había empatado para acumular tres encuentros sin triunfos, que cortaron una racha de ocho presentaciones al hilo sin derrota. Esa seguidilla de buenos resultados lo había puesto en zona de clasificación al reducido por el ascenso, pero los últimos juegos no sólo que lo sacaron de esa ubicación, sino que cayó y está tres puntos por encima de caer en posición de descenso directo.

En definitiva, los dos tienen urgencias y necesitan respirar. Una nueva caída será una dura condena para un certamen que ya entró en la disputa de la segunda rueda, lo que representa que cada vez el margen de error es menor.

En lo futbolístico, ambos meten mano en el equipo. En Desamparados, el “Flaco” Dillon le daría la oportunidad al “Peca” Jofré saliendo Rodrigo Brandan por el sector derecho del mediocampo. Mientras que Saúl Abecasis lo hará por izquierdsa en reemplazo de Lautaro Disanto, sumado a la chance de Ezequiel Neira por Mateo Rodríguez en el fondo. Por ende, el probable equipo sería con: Jaro Díaz; Ezequiel Neira, Guillermo Pfund, Agustín Callejas, Lucas Ceballos; Jofré, Emanuel Décimo, Matías Garrido, Abecasis; Nahuel Velázquez y Bruno Rodríguez.

Por el lado del Bohemio, su entrenador Cristian Bove no podrá contar con el volante central Abel Peralta por suspensión y en su lugar ingresará Franco Lepe. Pero esa no sería la única variante porque también serían de la partida Rubén Tarasaco y Agustín Paredes. Ante esto, Bove pondría a: Leonardo Corti; Ramiro Alderete, Jano Martínez, Leonardo Felissia, César More; Javier Martínez, Lepe, Carlos Fernández, Francisco Salinas, Ignacio González y Tarasco.

Precio de las entradas

• Popular $600

• Damas/Jubilados/Niños $500

• Platea Baja $1000

• Damas/Jubilados/Niños $700

• Platea Alta $1500

• Damas/Jubilados/Niños $1000