Oficialismo porteño avaló acuerdo Nación-Ciudad que fija en 3,5% la coparticipación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diputados del oficialismo porteño firmaron hoy un dictamen del proyecto que avala el convenio alcanzado entre la Ciudad y el Estado nacional que fija en 3,5% el coeficiente de participación que percibe el distrito en los impuestos coparticipables y resalta que ese porcentaje resulta "razonable" para "el normal desenvolvimiento fiscal y patrimonial".



El "Acta Acuerdo" ingresó al Parlamento hace una semana y fue suscripta el 22 de octubre de 2019 por los ministros nacionales de Hacienda, Hernán Lacunza; y del Interior, Rogelio Frigerio; con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Y al ser un entendimiento entre dos jurisdicciones, demanda la ratificación de la Legislatura porteña, requisito sobre el cual avanzaron hoy los diputados al despachar el expediente que será puesto en debate en el recinto el jueves 21 en la sesión ordinaria.



"El acuerdo aludido es la consecuencia del proceso de diálogo iniciado con el gobierno nacional y las provincias durante 2016 con el fin de dar solución a la cuestión vinculada a la distribución de recursos coparticipables entre las jurisdicciones, saldar diversas demandas recíprocas y avanzar hacia esquemas que favorezcan el crecimiento sostenido de la actividad económica, la productividad y el empleo", se detalla.



Agrega que por un decreto del Poder Ejecutivo nacional, el 257/2018, se estableció, a partir del 1 de enero de 2018, el nuevo coeficiente de participación de la Ciudad en 3,5% "guardando relación con las competencias, servicios y funciones de la Ciudad, además de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones".



Al respecto, el diputado de Unidad Ciudadana y senador electo del Frente de Todos, Mariano Recalde, manifestó su oposición a la iniciativa y objetó "el apuro" del tratamiento legislativo planteado desde el oficialismo.



"No entiendo el apuro y me parece más una necesidad de intentar bloquear al próximo Gobierno nacional que va a asumir en diciembre", dijo y agregó que "no creo que la Ciudad necesite más recursos, no hacen falta, lo que sí falta es una mejor administración, con mejor eficiencia en el uso de los recursos".



De esta manera, Recalde retomó la idea que trascendió semanas atrás respecto de una intención por parte del presidente electo, Alberto Fernández, de redistribuir los recursos de coparticipación que reduciría el coeficiente percibido por la Ciudad que, en 2018, recibió 57 mil millones de pesos.



Al respecto, la diputada de Vamos Juntos Paula Villalba, que preside la Comisión de Presupuesto, precisó que el porcentaje del 3,5% "no figura en la ley de Coparticipación Federal dado que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires fue posterior a la norma, sino que se acordó bilateralmente".



"El convenio es para ratificar una situación que es diferente para la Ciudad de Buenos Aires y regla la coparticipación que ya está vigente del 3,5%", agregó.