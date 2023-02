Marcela Localonga, madre de los menores, denunció que el domingo por la noche, siete personas desconocidas, que iban a bordo de dos vehículos, atacaron violentamente a sus hijos de 14 y 16 años cuando se encontraban regresando a su casa luego de haber compartido un día de pileta con amigos. Durante la golpiza, los chicos terminaron con importantes lesiones en varias partes de sus cuerpos. Gracias a la intervención de algunas personas que pasaban por el lugar, pudieron salvarse.

Temían por la salud del joven de 16 años porque padece de episodios de epilepsia. (Foto:Gentileza)

“A mis hijos los quisieron matar, tuvieron un Dios aparte y fue gracias a las personas que se pararon para ayudarlos que están acá”, comenzó diciendo a DIARIO HUARPE Marcela Localonga, madre de los menores atacados el pasado domingo cerca de las 20.40 al ingreso del barrio Sierras de Marquesado cuando 6 hombres y una mujer se bajaron de un auto y una camioneta y tras una serie de insultos, comenzaron a golpear a los adolescentes.

Según detalla la mujer, su hijos de 14 y 16 años se habían juntado con amigos para disfrutar de la pileta. “Me pidieron permiso para ir a la casa de una amiguita y cuando estaban regresando a casa, bajaron del colectivo y un grupo de hombres en un auto y una camioneta los empezaron a seguir y a insultar. Mis hijos se asustaron e intentaron escapar y fue en ese momento en que los persiguieron y comenzaron con la golpiza”.

Los jóvenes contaron que fueron arrastrados por sus atacantes(Foto:Gentileza)

La madre de los adolescentes contó a este medio que una vez que los atraparon, tres hombres atacaron al menor de 16 y otros tres fueron contra el hermano de 14, mientras una mujer filmaba la escena y también ejercía violencia sobre los chicos. “Mis hijos contaron que la mujer usó una varilla con espinas y también sus uñas para arañarles el pecho y parte del cuerpo”.

El mayor de los hermanos sufre de una discapacidad que le provoca convulsiones, es por eso que el hijo de 14 de Localunga, en un momento del ataque logró escapar de los violentos para llegar hasta donde estaba su hermano y protegerlo con su cuerpo para que no continuaran con los golpes.

Según la madre, los hermanos quedaron con mucho miedo. (Foto:Gentileza)

Finalmente, la situación llegó a su fin gracias a los conductores que pasaban por la zona y comenzaron a observar la escena y dieron la voz de alto. “Si no fuera por esas personas, mis hijos hoy no estarían contando la historia. Quiero que se sepa qué pasó”.

En el relato de los menores a sus padres, los atacantes habrían acusado a los jóvenes de haber arrojado una piedra sobre uno de los vehículos y eso habría desatado la furia de los hombres. “Mis hijos me dijeron que habían bajado y ahí sucedió todo. Ellos les dijeron que no habían sido, pero no los escucharon y los atacaron sin piedad”, dijo la madre.

Personal del servicio de emergencia les dijeron que simplemente laven las heridas con agua y jabón. (Foto:Gentileza)

La mujer contó que ya radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 34º y los menores deberán pasar por el médico legista. “Mis hijos quedaron con tanto miedo que no se dejaron ni tocar cuando los quisieron examinar”.