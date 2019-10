Olimpia Milano, con Scola, busca la victoria para mejorar en la tabla

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Olimpia Milano, con la presencia de Luis Scola, intentará mañana retomar la senda de la victoria ante Virtus Roma, para mejorar su ubicación en la tabla, al cumplirse la sexta jornada de la Liga Italiana de Básquetbol (Legabasket).



El encuentro se jugará desde las 14.00 hora local (9.00 de Argentina) en el Palazzo dello Sport de la capital italiana.



El conjunto de Milan reúne dos victorias y tres derrotas en lo que va de la temporada. El bonaerense Scola, de 39 años, jugó dos encuentros en el certamen, con promedios de 8,5 tantos; 3,5 rebotes y 3,5 asistencias por partido.



En uno de los adelantos disputado hoy, Reyer Venezia, con argentinos, le ganó por 67-55 a Cremona.



En el campeón vigente del básquetbol peninsular se destacó el experimentado bahiense Bruno Cerella, quien terminó con una planilla de 6 tantos (1-2 en dobles, 0-1 en triples, 4-4 en libres), 4 rebotes y un pase gol en 13 minutos.



Además, el base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) no anotó tantos (0-1 en dobles, 0-2 en triples) y apenas recuperó un balón en los 14 minutos que estuvo en cancha.



Por su lado, el armador porteño Andrés 'Toto' Forray (ex Banco Provincia) obtuvo 4 puntos (2-3 en dobles), 2 rebotes, 2 asistencias y un robo en 25m., para Trentino, que superó por 76-71 a Treviso.



En cambio, el pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket y Boca Juniors) no vio acción hoy en el ajustado triunfo de Virtus Bologna como visitante del Brescia, por 82-80.



Mañana también jugarán Varese-Brindisi; Pesaro-Reggio Emilia; Fortitudo Bologna-Pistoia y Cantú-Banco di Sardegna Sassari.