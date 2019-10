Olimpia y Libertad protagonizan una final anticipada del Clausura en Paraguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El puntero Olimpia, dirigido por el argentino Daniel Garnero, y el escolta Libertad, con su compatriota José Chamot como DT, se enfrentarán mañana en el encuentro mas importante de la fecha 15 del Torneo Clausura de Primera División del fútbol de Paraguay, en una final anticipada del certamen entre los dos principales aspirantes al título.



El partido entre el "Decano", líder absoluto con 35 puntos, y el "Gumarelo" que reúne 31 unidades, se jugará en el estadio Manuel Ferreira, ubicado en el Barrio Mariscal López de la ciudad de Asunción, a partir de las 19.45, con arbitraje del internacional Derlis López.



En cuanto al equipo, Daniel Garnero, no podrá contar con el defensor colombiano Sergio Otálvaro que fue expulsado en la pasada fecha por doble tarjeta amarilla ante el River Plate, que culminó con triunfo 1-0.



Por su parte el DT de Libertad, el entrerriano José Chamot, que cuenta en el plantel con el delantero bonaerense Adrián Martínez (ex Atlanta), recuperará al lateral derecho Iván Piris (ex Newell´s), quien no estuvo en la victoria ante Sol de América (1-0), por acumulación de cinco tarjetas amarillas.



También aguarda por la recuperación del volante colombiano Macnelly Torres, quien sufrió una micro rotura fibrilar en el aductor derecho, que lo marginó de los últimos tres partidos.



La fecha que comenzó el viernes, con dos empates, Sol de América y Sportivo Luqueño (2-2) y Nacional que igualó 1-1 con River Plate, continuará hoy con los encuentros entre General Díaz-Deportivo Capiatá y Guaraní-Cerro Porteño, para finalizar este domingo con San Lorenzo-Deportivo Santaní y el mencionado Olimpia-Libertad.



Las principales posiciones, las encabeza Olimpia con 35 unidades, seguido de Libertad con 31, Guaraní, con 24 y Cerro Porteño, con 22 puntos.