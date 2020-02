Olimpo sorprendió al lider Deportivo Maipú y lo venció en Bahía Blanca

Olimpo de Bahía Blanca le ganó como local al líder de la Zona 2, Deportivo Maipú de Mendoza, por 3 a 0, tras proseguir hoy la decimonovena fecha del torneo Federal A de fútbol, certamen que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional para la próxima temporada.



El partido se jugó en el estadio Roberto Carminati, en Bahía Blanca, y los tantos de Olimpo los marcaron David Vega, a los 20 minutos del primer tiempo, Diego Ledesma, a los 15 de la parte final, y Axel Rodríguez, a los 33 del segundo período.



Con este resultado, Maipú se quedó con 33 puntos, dos más que los escoltas Huracán Las Heras de Mendoza y Villa Mitre de Bahía Blanca, que igualaron entre ellos 0 a 0.



Los resultados y posiciones de las dos zonas del Federal A, fueron los siguientes:



-Zona 1:



Ayer:



Güemes de Santiago del Estero 2 (Ramiro Bernal y Nahuel Valenzuela) - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 0.



San Martin de Formosa 2 (René Bejarano y Gianfranco Alegre) -Juventud Unida de Gualeguaychú 1 (Khalil Caraballo).



Sportivo Las Parejas 3 (Maximiliano Polacci, Iván Ortigoza y Daniel Salvatierra) - Central Norte de Salta 0.



Hoy:



Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 0 - Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0, suspendido al término del primer tiempo por tormenta eléctrica. El partido continuará mañana a partir de las 17, un tiempo de 23 minutos y otro de 22.



Douglas Haig de Pergamino 2 (Agustín Pezzi y Mauro Orúe, en contra de su arco) - Sportivo Belgrano de San Francisco 1 (Fernando Catube).



Chaco For Ever 3 (Julio Cáceres -2- y Milton Zárate) - Crucero del Norte de Posadas 2 (Rodrigo Acosta -2-).



Boca Unidos de Corrientes 1 (Antonio Medina) - Unión Sunchales 2 (Matías Zbrun y Matías Valdivia).



Quedó libre en esta fecha Sarmiento de Resistencia.



Posiciones: Güemes 31 unidades; Chaco For Ever 30; Sarmiento y Douglas Haig 29; Sportivo Las Parejas 27; Defensores de Pronunciamiento, Boca Unidos, Central Norte y San Martín 24; Unión 23; Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Crucero del Norte 22; Sportivo Belgrano 18; Juventud Unida 15; y Gimnasia de Concepción 10.



-Zona 2:



Viernes 14 de Febrero:



Sportivo Estudiantes de San Luis (Juan Martín Amieva -2-) - Ferro Carril Oeste de General Pico 2 (Nicolás Servetto -2-).



Hoy:



Deportivo Madryn 2 (Nicolás Capellino y Marcos Pérez) - Cipolletti de Río Negro 1 (Manuel Berra).



Olimpo de Bahía Blanca 3 (David Vega, Diego Ledesma y Axel Rodríguez) - Deportivo Maipú de Mendoza 0.



Huracan Las Heras de Mendoza 0 - Villa Mitre de Bahía Blanca 0



Sansinena de General Cerri 1 (Jonathan Hereñú) - Camioneros de Luján 1 (Facundo Suárez).



Sol de Mayo de Viedma 1 (Fernando Valdebenito) - Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 1 (Francisco Leonardo).



Sportivo Desamparados de San Juan 0 - Juventud Unida Universitaria de San Luis 1 (Damián de Hoyos).



Quedo libre en esta jornada Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan).



Posiciones: Deportivo Maipú 33 puntos; Huracán Las Heras y Villa Mitre 31; Deportivo Madryn 29; Ferro 26; Sansinena 25; Juventud Unida 24; Cipolletti 23; Camioneros 22; Círculo Deportivo 20; Desamparados y Estudiantes 20; Peñarol y Olimpo 18; y Sol de Mayo 16.