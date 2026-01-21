Un bloque de legisladores de los partidos de oposición presentó en la Cámara de Diputados el “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas”, una iniciativa que propone que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgue créditos personales de hasta $1.500.000 para que hogares puedan cancelar deudas con tarjetas de crédito y operadores no financieros, marcados por tasas muy elevadas y condiciones financieras desfavorables.

Los impulsores sostienen que el actual contexto económico, con ingresos bajos y gastos fijos altos, empuja a muchas familias al sobreendeudamiento, especialmente en instrumentos con tasas por encima del 90 % TNA en tarjetas y 130 % en operadores no bancarios.

¿Cómo funcionaría el crédito de Anses?

Según el texto del proyecto, el crédito se solicitaría por internet y el solicitante debería identificar contra quién está endeudado. Anses cancelaría directamente la deuda con la tarjeta o fintech, y luego cobraría el préstamo al beneficiario en cuotas. De esta forma, el organismo actuaría como intermediario para sustituir deudas onerosas por otras con tasas “de mercado” y condiciones más favorables.

El monto máximo del crédito sería de $1.500.000, la relación entre cuota e ingreso no podría superar el 30 %, y el plazo se ajustaría según la capacidad de pago del solicitante.

Quiénes serían los beneficiarios

La iniciativa apunta a un universo estimado en más de 15 millones de personas, incluyendo:

Jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis jubilaciones mínimas.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Monotributistas de las categorías A a D.

Personal de casas particulares.

Los diputados opositores aseguran que la iniciativa busca “sustituir una deuda con tasas muy altas que ahoga financieramente a las familias” por otra pagable y adecuada al mercado, además de cuidar lo fiscal, ya que ANSES prestaría por encima del costo de fondeo de las entidades financieras.

La propuesta se presenta en un contexto en el que el debate público sobre el rol de Anses en otorgar créditos se ha tensado, y donde previamente el gobierno nacional había modificado normas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que habían limitado la capacidad operativa del organismo para este tipo de préstamos.