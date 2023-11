Optimismo en la Selección Argentina: Lionel Scaloni estará en el sorteo de la Copa América

Tras poner en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni confirmó que asistirá al sorteo de la Copa América del año que viene, que se celebrará el 7 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

La noticia, aunque no confirma su postura, fue recibida con marcado optimismo por el resto de la dirigencia y por la AFA, la ven una señal de continuidad. De uno de los más brillantes de la Albiceleste.

En los últimos días, parecía que solo acompañaría a Tapia, el preparador físico Luis Martín, porque el seleccionador se iba a España mientras él seguía pensando en su

Ahora estarán los tres y se supone que habrá discusión con Chiqui, para intentar acercar posiciones y garantizarle al padre de Scaloneta, al menos el final de la Copa. América, aunque su recién termina después del Mundial de Canadá y Estados Unidos en 2026.

Los motivos que llevaron a Scaloni en poner en duda su permanencia en la Selección Argentina

La renovación de su contrato, el cual se extendió hasta fines del Mundial de 2026, no fue sencilla y generó desgaste. Incluso antes de Qatar 2022 no llegaron con los números acordados y se especuló con una posible salida del DT, algo que finalmente no ocurrió.

El desgaste en la relación con los dirigentes, por distintas cuestiones. Comenzó con lo antes mencionado de la extensión del vínculo y luego siguieron aspectos de la logística del día a día.

La programación de partidos amistosos con rivales que para él no aportaban demasiado y algún retraso en el pago de premios por ganar la Copa del Mundo, que no fue determinante, pero sí sumó al malestar.

El momento en que Scaloni afirmó que dudaba sobre continuidad

El DT sorprendió en la conferencia de prensa después del notable triunfo ante Brasil, en el Maracaná, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

