Un allanamiento en las oficinas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue ordenado por la Justicia en el marco de una investigación que tiene como uno de los figuras vinculadas al exmarido de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, en una causa que busca determinar posibles irregularidades en maniobras financieras y movimientos de dinero.

La medida se concretó esta semana tras una serie de requerimientos de información y cruces de datos patrimoniales, y se concretó con la presencia de agentes judiciales y personal policial en dependencias del Banco Central, donde se secuestraron documentos, registros de operaciones y otros elementos de interés para la investigación.

La causa, que sigue bajo secreto de sumario en la Unidad Fiscal correspondiente, surgió a partir de denuncias vinculadas a presuntas maniobras financieras atípicas relacionadas con sociedades y movimientos de fondos. En ese contexto, la Justicia considera que el Banco Central podría tener registros o documentación clave para esclarecer la operatoria en cuestión.

Si bien los detalles sobre la participación específica de Piccirillo no han sido difundidos oficialmente por el juzgado, fuentes judiciales indicaron que su entorno aparece mencionado en la causa como parte de una red de vínculos que estaría relacionada con los hechos bajo investigación, lo que motivó pedidos de informes y medidas de prueba en distintas jurisdicciones.

El procedimiento de allanamiento en el Banco Central fue supervisado por fiscales y miembros del Poder Judicial, quienes requirieron documentación contable, electrónica y administrativa que pueda aportar luces sobre las transacciones y el rol de las partes involucradas. El material secuestrado será analizado por peritos designados para avanzar en la instrucción del expediente.

Desde el entorno del exmarido de Cirio aún no se brindaron declaraciones oficiales respecto de la causa ni de las medidas judiciales que involucran a su figura, y el Banco Central emitió un comunicado institucional afirmando su colaboración con la Justicia y la entrega de la información requerida, en cumplimiento de la normativa vigente.

El allanamiento se suma a una serie de medidas adoptadas por la Justicia en casos que involucran análisis patrimoniales complejos y vínculos societarios, y se espera que su resultado permita profundizar la línea de investigación, establecer responsabilidades y evaluar eventuales cargos penales por delitos económicos o financieros.

La causa continúa en desarrollo, con nuevas actuaciones judiciales previstas en los próximos días, mientras las partes involucradas y sus representantes legales evalúan las implicancias de las medidas adoptadas y la evolución del proceso.