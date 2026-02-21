Emotivo homenaje en Yo Te Invito a Luis Zabala tras su fallecimiento

La televisión también es un espacio para abrazar en los momentos más difíciles. Esta semana, el programa Yo te invito, que se emite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, abrió su emisión de una manera distinta, atravesado por la tristeza y el acompañamiento a su conductora, Ana Paula Zabala, tras la pérdida de su padre, Luis Alberto Zabala.

Luis, de 60 años, falleció el pasado jueves a raíz de un accidente doméstico, dejando un profundo dolor en su familia y en el entorno cercano de su hija, quien cada tarde comparte con el público su calidez frente a cámara.

El ciclo comenzó con un mensaje sentido de sus compañeros, Alejandro López y Brenda Uñate, quienes decidieron dedicar el programa a la memoria de Luis. “Arrancamos este Yo te invito de una manera diferente a lo que hacemos habitualmente porque queremos acompañar a nuestra conductora en este difícil momento”, expresó Alejandro al inicio de la emisión especial.

A lo largo del homenaje audiovisual, se proyectaron fotografías que reflejaron distintos momentos compartidos entre Ana Paula y su padre: abrazos, sonrisas y escenas familiares que retrataron un vínculo cercano y lleno de amor. Las imágenes hablaron por sí solas, evocando la presencia de un padre que supo estar y acompañar.

“Queríamos arrancar de esta manera para mandarle el apoyo, la fuerza para seguir adelante, no solamente a ella, sino a toda su familia. También le mandamos un saludo a su esposo, Diego Fuentes, y a toda la familia Zabala”, concluyeron los conductores, visiblemente conmovidos.

En medio del dolor, el gesto de sus compañeros puso en valor la solidaridad y el afecto que trascienden la pantalla. Porque cuando la vida golpea, el acompañamiento sincero se convierte en el mejor mensaje.