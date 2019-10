Ordenan dictar nueva sentencia para acusado de delitos de lesa humanidad que fue absuelto

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se dicte una nueva sentencia para Juan José Pomares, absuelto en la causa que lo investigó por su presunta participación con la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de La Plata en delitos de lesa humanidad, informó hoy una fuente judicial. Pomares fue absuelto en noviembre de 2017 por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que en ese fallo condenó a prisión perpetua a Carlos "Indio" Castillo por delitos de lesa humanidad cometidos por esa organización paramilitar, autora de más de un centenar de secuestros y crímenes en esta capital. Entonces, el tribunal se basó en el principio de duda para absolver a Pomares, en una sentencia apelada por la fiscalía y las querellas. "La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de Castillo y revocó la parte de Pomares, reenviando la causa al mismo TOF para que dicte nuevo fallo conforme a los lineamientos de Casación", informó la fuente a Télam. Según se precisó, "la defensa de Pomares presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que aún tiene efecto suspensivo lo ordenando hasta que resuelva ese recurso de la defensa". Si bien la fiscalía federal al saber de este fallo de Casación "pidió la detención de Pomares por los riesgos procesales de fuga, no se hizo lugar a este pedido pero se ordenó a Pomares que no salga del país". En 2017 el TOF 1 condenó a Castillo a prisión perpetua por privación ilegítima agravada y homicidio doblemente calificado de Carlos Antonio Domínguez. También fue condenado por sustracción de persona para obligarla a hacer algo o tolerar algo contra su voluntad y homicidio doblemente calificado de Néstor Dinotto. Y lo hallaron culpable de otros delitos en perjuicio de Graciela Martini, Hugo Pastorini, Adelaida Barpin y Leonardo Miceli. "Lo importante es que los hechos fueron considerados probados, se probó que la CNU cometió delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad y eso es muy importante", había dicho la abogada Marta Vedio, de la APDH de La Plata. La fuente explicó que "no se va a realizar un nuevo juicio, sino una audiencia donde expondrán las partes y se procederá a una nueva valoración de la prueba en relación a Pomares".