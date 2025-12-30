La Justicia dio un nuevo paso en la causa que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del dirigente y de todos los integrantes de la comisión directiva de la entidad que rige el fútbol nacional.

La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante y se enmarca en una investigación por presunta apropiación indebida de aportes previsionales, un delito vinculado al incumplimiento en el pago de cargas sociales retenidas a trabajadores.

Con esta resolución, el magistrado quedó habilitado para acceder a movimientos bancarios, declaraciones impositivas y operaciones financieras de Tapia y del resto de los directivos, información considerada clave para el avance del expediente.

Según fuentes judiciales, el objetivo es determinar si existieron maniobras irregulares en el manejo de fondos vinculados a obligaciones previsionales, en el marco de la investigación que lleva adelante el fuero penal económico.

El fallo representa un avance significativo en la ofensiva judicial contra la actual conducción de la AFA, ya que permite analizar en profundidad el patrimonio y la situación fiscal de sus autoridades.

Desde el ámbito judicial aclararon que el levantamiento del secreto fiscal y bursátil no implica una imputación automática, pero sí expone a la cúpula dirigencial del fútbol argentino a un mayor nivel de control judicial y a la posible incorporación de nuevas pruebas.

Mientras la causa continúa su curso, la resolución del juez Amarante vuelve a colocar a la AFA y a su conducción en el centro de la escena judicial y política, en un contexto de creciente escrutinio sobre el manejo institucional del organismo.