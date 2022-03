Organizaciones sociales lograron el diálogo con el Gobierno y levantó el acampe

Luego de 38 horas de acampe, Barrio de Pie acordó una reunión con el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, y levantaran las carpas emplazadas al frente de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí, en las calles 9 de Julio entre calles Tucumán y General Acha, cientos de personas se reunieron para reclamar por trabajo genuino y distribución equitativa de insumos y mercadería que dicho ministerio reparte entre las organizaciones sociales de todo el país.

El acampe se da en el marco de un reclamo a nivel nacional realizado por diversas organizaciones sociales y políticas, entre ellas, el Polo Obrero, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y Barrios de Pie, entre otras. Si bien, en San Juan se acordó desarmar el acampe en las últimas horas, en otros puntos del país se estima que continuarán hasta el viernes. Esa fecha fue la acordada en el “plan de lucha” nacional acordado entre los movimientos.

“Por medio de una asamblea que fue bastante amplia tuvimos charlas y llegamos a un acuerdo para ver como avanzamos. La idea dentro de nuestra organización es el dialogo y si no tenemos una respuesta volveremos a la calle” dijo Daniel Ochoa, dirigente de Barrios de Pie en el programa Yo Te Invito, emitido por Canal 5 Telesol.

Sobre la distribución equitativa de ayuda social, Ochoa hizo hincapié en la mercadería y otros elementos que reciben por parte del Estado y señaló que ellos están “marginados” de esa ayuda.

“El gobierno nacional siempre ha trabajado con las organizaciones bien y otras de forma más marginadas. Como con el suministro de alimentos. Hay algo que no funciona cuando otras organizaciones tienen todo como corresponde. O no somos del color político, somos marginados o no estamos incluidos en el plan de gobierno” expresó. Y agregó: “Tenemos 64 merenderos funcionando. Entonces cuando llega la distribución de alimentos llega desproporcionada”.

Tras la noticia de que serán recibido por Hensel, ahora aguardan por una reunión para pedir soluciones “genuinas” para la creación de puestos de trabajo y así permitir a los beneficiarios de esta ayuda capacitarse y estudiar. También, hizo hincapié que no buscan planes sociales sino soluciones reales.

“No queremos planes sociales, queremos trabajo genuino. Muchos planteaban que vamos por planes. Los planes están muy lejos de suplir la canasta básica. Queremos posibilidades para poder conseguir trabajo para los compañeros para capacitarse, estudiar y más”, añadió Ochoa.