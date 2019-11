Organizaciones viales piden dispositivo de estabilidad, mayor control y mejoras en las rutas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Organizaciones de seguridad vial destacaron hoy la necesidad de que se coloque un dispositivo de control de estabilidad en todos los micros y vehículos, se controle el uso del cinturón de seguridad y se actualicen los diseños de las rutas para "permitir el error humano", a raíz del vuelco del micro de dos pisos en la ruta 2 con un saldo de dos niñas muertas.



"El error humano lo vamos a tener siempre, el tema es cómo nos preparamos, porque en la Autovía 2 las banquinas tienen desniveles, hay pasos a nivel y alcantarillas que son irregularidades de caminos antiguos, como ocurre en otras rutas del país", dijo a Télam el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), Eduardo Bertotti.



El especialista aseguró que "es factible que el conductor se haya distraído y haya mordido la banquina, que no está bien nivelada y pegó el volantazo para el otro carril", sobre la posible mecánica del accidente ocurrido ayer con el contingente de alumnos de la Escuela primaria 41 Rosario Vera Peñaloza, de Benavídez, que viajaban a San Clemente del Tuyú en un viaje de egresados.



"Por eso estamos trabajando en generar caminos inteligentes, para que den otra chance al error humano, con banquinas anchas sin pasos a nivel ni alcantarillas", agregó Bertotti.



En cuanto al control de estabilidad (ESP, por su sigla en inglés) del vehículo, dijo que es "tan importante como el volante" aunque desestimó que ese dispositivo hubiera prevenido el siniestro de la Autovía 2.



"El tema de la cultura del uso de cinturones también es fundamental, en el micro había dos guías y seis adultos y algunos niños no lo tenían puesto", puntualizó.



Sin embargo, Axel Dell`Olio, presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (ADISIV), discrepó respecto a este punto y remarcó la importancia de que los micros tengan incorporados el ESP "para evitar vuelcos".



"Los micros no tienen incorporado el ESP como los camiones de carga peligrosa, que sí lo tienen de forma obligatoria, porque en 2018 se prorrogó al 2020 y 2022 un acuerdo oficial que preveía la colocación de esta tecnología en vehículos y micros 0 kilómetros a partir del 2018", dijo a Télam Dell 'Olio.



El acuerdo rubricado en 2014 entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Cámara de importadores y distribuidores oficiales de automotores en Argentina (CIDOA) y la Asociacion de Fabricantes de Automotores (ADEFA), establecía criterios de mejora en la seguridad vial, tales como la colocación de un sistema de sujeción para sillas de niños (Isofix), airbags, colocación del quinto apoyacabezas en el asiento trasero y, a partir de 2018, del ESP en vehículos particulares y micros nuevos.



Dell'Ollio estableció, en ese sentido, que si el ESP hubiera estado en el micro del siniestro "probablemente no hubiese volcado" y agregó que el dispositivo tiene un valor de "entre 25 y 30 dólares para las automotrices".



"Lo que hay que discutir son las medidas de seguridad, como el control del uso del cinturón en tres puntos y que no sea de dos, porque queda a la altura de los órganos blandos en niños", agregó el director de ADISIV.



Por su parte, Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam) puntualizó que "tenemos que trabajar para mejorar la seguridad vial y se trata de educar a quien conduce, concientizar, otorga licencias de forma más estrictas y tener leyes que no sean tan contemplativas con los responsables de siniestros viales".