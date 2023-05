Orgullo argentino: Agustín Canapino ya vive las 500 Millas de Indianápolis

Agustín Canapino, piloto argentino de carreras, tendrá un enorme desafío por delante en pocos días. El mismo compite en IndyCar, después de los 15 títulos nacionales obtenidos antes (4 de TC, 2 del TC 2000, 7 del Top Race, 1 del TC Pista y 1 de la Copa Mégane). Ahora, estará presente en la 107° edición de las 500 Millas de Indianápolis, las que se llevarán a cabo el domingo 28 de mayo.

Canapino y su "jefe" dialogaron con Infobae y no se guardaron nada. "Juntar la pasión de los argentinos. Ganar el Campeonato del Mundo y Agustín manejando el auto. En mi caso particular recordar las cinco veces que competimos en las Indy 500 y transmitirle a Agustín toda la información posible, pero estas cosas hay que experimentarlas", partió diciendo Ricardo Juncos, dueño de la escudería Juncos Hollinger Racing, que cerró un acuerdo con la AFA para un especial ploteo del auto.

"Estamos viendo la lista de invitados y quiénes podrían venir de la AFA. Todos los jugadores están al tanto y creo que van a ver la carrera como nosotros miramos los partidos de la Selección. Aparte, por lo que significa la carrera para los estadounidenses. Se corre desde 1911. Es el evento que más gente junta en un solo día, 400 mil personas. Estamos haciendo historia. Lionel Messi Será bienvenido. Le damos la bandera para que haga algo", sostuvo.

La palabra de Agustín Canapino

Luego, Canapino comentó: "No sabés lo difícil que es explicarlo. La adrenalina y dificultad es única. Toda mi vida me dediqué a los autos de carrera y cuando me experimenté esto es único. La velocidad es extrema. La dificultad es altísima. Cualquiera que tenga un concepto del óvalo, a mí se me fue todo al suelo. Es mucho más difícil y complicado de lo que parece. Todo el tiempo hay que estar procesando muchísima información. Los que tienen gran experiencia en óvalo y en las 500 Millas tienen que ir resolviendo todo lo que van haciendo arriba del auto sin tener que pensarlo y analizarlo".

"Las estoy disfrutando un montón y venimos mucho mejor de lo que imaginábamos. Terminar a tres vueltas en la primera carrera ya estábamos contentos. Vinieron los dos puestos 12° en las dos primeras carreras. En las últimas carreras no tuvimos buenos resultados, pero sí notamos una progresión constante que es el objetivo de seguir aprendiendo y evolucionando. Estoy muy concentrado todos los días para poder evolucionar de la mejor manera posible. Ahora viene lo más increíble de todo, que son las 500 Millas", sostuvo Agustín.