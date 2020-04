Oriana Sabatini volvió a dar positivo en coronavirus y habló sobre su estado de salud

La cantante, que hace poco menos de dos semanas fue diagnosticada con el virus junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala, contó cómo progresa la enfermedad.

El 21 de marzo, Oriana Sabatini (23) y Paulo Dybala (26) fueron diagnosticados con coronavirus en Italia.

La cantante, que utiliza sus redes sociales para contar los progresos de su enfermedad, había contado hace tres días que ella ya se encontraba en perfecto estado y que incluso le había dado negativo el test. Mientras tanto, el delantero de la Juventus aún presentaba síntomas.

Pero hoy la artista comunicó que volvió a dar positivo: “Para hacer un update, porque muchas personas me están preguntando”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram, donde contó: “El 21 de marzo con mi novio nos hicieron un test para ver si teníamos coronavirus, y nos dio positivo. Pasaron varios días y hace tres me repitieron el test, y dio negativo. Hoy a la mañana me hicieron otro test que dio positivo. Por ende sigo teniendo coronavirus”.

Oriana reveló que no sabía bien “cómo funcionan (los test) y porque dio negativo y después positivo”, y contó: “Yo había escuchado que si tuviste coronavirus y después te hacen el test y te da negativo, puede que sea un falso negativo, por eso te hacen otro para chequear que sea cien por ciento negativo”.

También puso en duda el motivo de contagio: “Pensábamos que quizás nos habíamos contagiado por el contacto de mi novio con su compañero que dio positivo, pero eso sería errado porque ya habrían pasado los quince días en los que uno tiene el virus, y no tendría sentido que lo siguiéramos teniendo”.

Llevando tranquilidad a sus fans aseguró: “Nosotros ya estamos muy bien y casi no tenemos síntomas” y alertó: “si creen que tienen el virus quédense en sus casas”, y “no se automediquen”.

