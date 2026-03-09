Ornella Muti: la "abuela erótica" celebra 71 años llena de historias

Ornella Muti, nacida como Francesca Romana Rivelli el 9 de marzo de 1955 en Roma, celebra hoy 71 años de una trayectoria marcada por el éxito y la resiliencia. Hija de un periodista napolitano y una escultora rusa, su vida cambió a los doce años tras la muerte de su padre, quien le había prohibido ser bailarina sentenciando: “Son todas putas”.

Ante la crisis económica, ella y su hermana mayor, Claudia, posaron desnudas en una escuela de arte para llevar dinero al hogar, lo que provocó su expulsión del colegio. A los 15 años debutó en La esposa más hermosa bajo la dirección de Damiano Damiani, quien le impuso el seudónimo de Ornella Muti en honor a la actriz Eleonora Muti. Por su timidez inicial, sus colegas la apodaban burlonamente “la Muti muti”.

En 1974 nació su hija Naike tras un affaire en España; aunque se creía fruto de su relación con José Luis Bermúdez de Castro, un ADN lo desestimó y la actriz admitió desconocer la identidad del padre.

Sobre esa etapa, relató: “Mi madre me advirtió sobre las responsabilidades de la maternidad. Aunque el aborto no era ilegal en Italia, en el extranjero se podía realizar fácilmente e incluso mi agente cinematográfico en ese momento me lo recomendó, porque tenía que participar en una película”.

Tras divorciarse de su primer marido, Alessio Orano, se casó en 1988 con Federico Fachinetti, con quien ya tenía a sus hijos Andrea y Carolina. El matrimonio terminó en 1996 luego de que él la involucrara en un delito financiero, obligándola a pagar deudas de 150 mil dólares por firmas falsificadas.

Sobre su imagen pública, la diva reflexionó: “Todo lo que he hecho, bueno o malo, contribuyó a ser lo que soy ahora. Me hablan de sensualidad y no sé… Cada actriz tiene su carácter y, tal vez, yo tenga un carácter sensual, tampoco me doy cuenta. No me gusta planteármelo, porque soy muy tímida. Tal vez los tímidos tenemos la ventaja de que hablamos poco y miramos más, y la mirada es algo muy sensual”.

Su carrera internacional incluyó éxitos como Flash Gordon junto a Max von Sydow y Timothy Dalton, y El fierecillo domado con Adriano Celentano, a quien definió en 2014 como "la primera y única infidelidad de su vida".

Tras participar en Crónica de una muerte anunciada con Anthony Delon, El Conde de Montecristo con Gérard Depardieu y To Rome with love de Woody Allen, la actriz que en 1994 fue elegida la mujer más guapa del mundo hoy concluye tras sus vínculos con Stefano Piccolo y Fabrice Kherhervé: “Fui un sex symbol y ahora soy una abuela erótica”.