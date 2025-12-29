Orrego anunció financiamiento anticipado por $11.000.000.000 para la cosecha 2026

El Gobierno de San Juan ha puesto en marcha un plan integral de apoyo financiero dirigido a productores y elaboradores de los principales sectores agroindustriales de la provincia. Con una inversión total de $11.000.000.000, la iniciativa busca fortalecer las actividades vinculadas a la cosecha y elaboración de uva, olivos, tomate y otros cultivos estratégicos para la temporada 2026.

Un anuncio inédito por su anticipación

El gobernador Marcelo Orrego destacó el carácter previsor del plan, afirmando que su implementación rompe con la cronología habitual. “Vamos a poner a disposición, y esto es inédito por el tiempo porque lo estamos haciendo, ni siquiera todavía ha terminado el año”, explicó el mandatario, subrayando la novedad de la medida. Esta anticipación busca dar certidumbre a los productores: “Lo estamos anunciando para que la gente tenga anticipadamente una previsibilidad y que puedan trazar en el tiempo todos sus objetivos y los puedan concretar”.

El plan está diseñado específicamente para afrontar de manera anticipada los costos del ciclo productivo. Orrego instruyó al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación para activar el esquema “antes de concluir el año y como nunca antes se había hecho”, con el objetivo claro de “atender los requerimientos de la próxima cosecha y elaboración”. Este enfoque contrasta con prácticas anteriores, como señaló el Gobernador: “Antes se hacía en otros tiempos, inclusive después de la cosecha y acarreo”.

Tres instituciones, múltiples líneas de crédito

La ejecución del plan está a cargo de tres instituciones provinciales, cada una con un rol y un público objetivo definido.

El Banco San Juan concentra el mayor volumen de fondos, con $7.000.000. Los créditos para cosecha alcanzan hasta $60.000.000, mientras que los destinados a elaboración pueden llegar hasta $400.000.000. Sobre la tasa, se aplica un subsidio provincial que la ubica en torno al 23,5%.

La Agencia Calidad San Juan está orientada a los pequeños productores, con una línea de $2.000.000 y créditos de hasta $12.000.000. Además, dispone de $500.000.000 especiales para bodegas.

Por su parte, Fiduciaria San Juan aporta $400.000.000 para capital de trabajo, enfocados en la adquisición de insumos clave.

Condiciones crediticias uniformes y accesibles

Todos los instrumentos ofrecen condiciones favorables. El financiamiento es a 12 meses, con 4 meses de gracia y 8 para la devolución. El Gobernador confirmó que los fondos se canalizarán “a través del Banco San Juan y también del gobierno de la provincia de San Juan donde van a tener cuatro meses de gracia”. Respecto al costo, aclaró que se trata de créditos “bajo interés”, con subsidio provincial en todos los casos, lo que hace que las tasas finales oscilen entre un 15% y un 23% según la línea.

Como apoyo complementario, el plan incluye la continuidad del programa que permite pagar los picos de consumo eléctrico en cuotas. Orrego fue contundente al confirmar su renovación: “¿Continúa el próximo año? Sí, va a continuar el próximo año porque sabemos que es una necesidad fundamental”. Este componente representa un apoyo adicional estimado en $1.100.000.000.

Una estrategia de crecimiento integral

Sobre el objetivo final de la asistencia, Orrego fue claro: “Es muy importante. Sobre todo por el tiempo, porque las empresas, productores, pueden tener una previsibilidad, una trazabilidad en el tiempo”.

La evolución del compromiso financiero del gobierno es significativa. El propio Gobernador lo graficó: “Nosotros comenzamos en el año 2023 solamente con $4.000.000.000, hoy ya estamos en $11.000.000.000 y eso realmente les pone la pluralidad necesaria para que los productores tengan una mirada hacia adelante”.

En conjunto, estas herramientas buscan proporcionar oxígeno financiero y previsibilidad a un sector fundamental, acompañando todo el ciclo productivo en un momento de expansión para la economía sanjuanina.