El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior y respaldó la iniciativa del presidente Javier Milei de conformar una mesa de diálogo con los mandatarios provinciales. Desde su mirada, ambos movimientos pueden fortalecer la relación entre la Nación y las provincias, en un momento clave para la distribución de recursos y la ejecución de obras públicas.

“Me parece una figura interesante, porque pondera el federalismo, que es lo que venimos reclamando los gobernadores desde hace tiempo. Definitivamente hay una visión hacia el interior del país, para que no quede todo concentrado en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó el mandatario a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Orrego confió en que Catalán pueda aportar soluciones concretas para las provincias. “Esperamos que en su nueva función pueda traer respuestas, sobre todo en materia de obras, que son fundamentales para el desarrollo. En muchos casos la provincia se hizo cargo casi en un ciento por ciento de proyectos que correspondían a la Nación”, advirtió.

El gobernador también subrayó que el nuevo ministro ya cuenta con un conocimiento previo sobre las necesidades de San Juan. “He tenido innumerables reuniones con él para plantear las demandas de los sanjuaninos. Conoce varios temas de nuestra provincia, lo que considero un punto muy positivo”, explicó.

Publicidad

En ese marco, insistió en la importancia de mantener un vínculo fluido entre Nación y provincias. “Es una necesidad que exista una buena comunicación con el Ministerio del Interior. Ojalá mejore la relación con los gobernadores, porque ese vínculo es clave para avanzar en soluciones conjuntas”, dijo.

Por último, Orrego llamó a superar las confrontaciones políticas. “No creo en las peleas rabiosas entre dirigentes. Me parecen superfluas y totalmente ajenas a lo que le interesa a la gente. La comunicación tiene que ser respetuosa, prudente y constructiva. Yo no tengo ningún problema en sentarme donde sea necesario para defender los intereses de San Juan”, concluyó.