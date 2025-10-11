Huarpe Deportivo > Deporte y federalismo
Orrego participó de la apertura del Campeonato Nacional de Judo
POR REDACCIÓN
El gobernador Marcelo Orrego presenció el acto de apertura del Campeonato Nacional de Judo San Juan 2025, un evento que posiciona a la provincia como centro del judo argentino y que reúne a más de 1500 deportistas de todo el país.
La competencia, que se desarrolla del 9 al 12 de octubre, cuenta con la participación de judokas de 25 federaciones provinciales, junto a entrenadores, familias y público que llegó desde distintas regiones.
Con entrada libre y gratuita, el certamen ofrece combates de alto nivel en las categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior, además de la destacada actuación de atletas con síndrome de Down, quienes demostraron el espíritu inclusivo y formativo de la disciplina.
Una ceremonia que reflejó crecimiento
La ceremonia inaugural, realizada el sábado 11 de octubre, reunió a autoridades de la Confederación Argentina de Judo (CAJ), dirigentes locales y provinciales, en un acto que reflejó el crecimiento sostenido del judo en San Juan durante los últimos años.
Durante su presencia, Orrego valoró el impacto del campeonato en la provincia y el trabajo conjunto entre las instituciones deportivas y el Estado provincial.
“Eventos como este fortalecen los lazos entre las provincias, promueven valores como el respeto y la disciplina, y consolidan a San Juan como una sede deportiva de referencia a nivel nacional”, expresó el mandatario.