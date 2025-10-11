El gobernador Marcelo Orrego presenció el acto de apertura del Campeonato Nacional de Judo San Juan 2025, un evento que posiciona a la provincia como centro del judo argentino y que reúne a más de 1500 deportistas de todo el país.

La competencia, que se desarrolla del 9 al 12 de octubre, cuenta con la participación de judokas de 25 federaciones provinciales, junto a entrenadores, familias y público que llegó desde distintas regiones.

Con entrada libre y gratuita, el certamen ofrece combates de alto nivel en las categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior, además de la destacada actuación de atletas con síndrome de Down, quienes demostraron el espíritu inclusivo y formativo de la disciplina.

Una ceremonia que reflejó crecimiento

La ceremonia inaugural, realizada el sábado 11 de octubre, reunió a autoridades de la Confederación Argentina de Judo (CAJ), dirigentes locales y provinciales, en un acto que reflejó el crecimiento sostenido del judo en San Juan durante los últimos años.

Durante su presencia, Orrego valoró el impacto del campeonato en la provincia y el trabajo conjunto entre las instituciones deportivas y el Estado provincial.