El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que, durante el viernes 15 y el sábado 16 de agosto de 2025, San Juan registrará condiciones predominantemente nubladas, acompañadas de temperaturas frescas y vientos moderados.

Para el viernes 15, se prevé un cielo mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad significativa de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y los 17°C en horas de la tarde, descendiendo a 8°C durante la noche. Los vientos, con intensidades entre 23 y 31 km/h, tendrán dirección norte (N) en la mañana y rotarán al noreste (NE) hacia la tarde y noche.

El sábado 16 presentará una disminución gradual de la nubosidad, pasando de mayormente nublado en la madrugada a parcialmente nublado durante el resto del día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5°C en la mañana, mientras que por la tarde se espera un leve ascenso hasta los 17°C. Los vientos disminuirán su intensidad, variando entre 13 y 31 km/h, con dirección predominante del norte (N).