Un intento de robo fue frustrado en el interior de una vivienda en el Barrio 2 de Abril, en Chimbas, gracias a la rápida acción del propietario y la colaboración de sus vecinos. El incidente, que ya fue caratulado como hecho de flagrancia, tuvo lugar cuando un hombre de 46 años se encontraba en el fondo de su domicilio.

Según el relato del damnificado, una persona desconocida de sexo masculino y de 21 años de edad ingresó a la vivienda sin ejercer violencia, con la clara intención de sustraer efectos. Sin embargo, el propietario se percató de la intrusión.

En un acto de defensa de su propiedad, el dueño de casa, con la crucial ayuda de varios vecinos, logró aprehender al sujeto dentro del domicilio. Mantuvieron al delincuente retenido hasta la llegada del personal policial de la Comisaría 17°.