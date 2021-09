Pablo Tabachnik jugará el argentino de tenis de mesa en Buenos Aires

Este fin de semana se disputará el 66° Campeonato Argentino de tenis de mesa en las instalaciones del polideportivo León Najnudel, del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) y en el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest; la organización estará a cargo de FeTeMBA.

El sanjuanino Pablo Tabachnik estará presente en la categoría mayores, en individuales y competirá los días domingo y lunes, en el Romero Brest.

El deportista sanjuanino, comenzó a cosechar campeonatos a nivel nacional desde muy joven: Argentino Sub 14 en 1991 y Sub 17 en 1993, para marcar luego, ya siendo mayor, un récord hasta el momento imbatible, al convertirse en Campeón Argentino en quince oportunidades entre los años 1994 y 2011. Internacionalmente fue Campeón Sudamericano individual Sub 17 en 1993 y Campeón Latinoamericano Individual Sub 17 en 1994. Además en su palmarés figuran medallas de plata logradas en los Panamericanos de Mar del Plata 1995, Winnipeg 1999, Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y Lima 2019, mientras que obtuvo bronce en Santo Domingo 2003. Otro hecho, difícil de igualar es su participación en tres Juegos Olímpicos: Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

Actualmente, además de mantenerse activo en competencias, Pablo se desempeña como entrenador de la selección sanjuanina de tenis de mesa, que se prepara para intervenir en los Juegos Binacionales, a disputarse en San Luis, en el mes de noviembre.