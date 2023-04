Los padres del Colegio Cesap denunciaron a través de las redes sociales algunos hechos de inseguridad en el camping en donde los chicos practican Educación Física. La queja se replicó horas después que la institución escolar anunciara la presencia de efectivos policiales en el ingreso al camping. Es que en horas de la siesta de este martes, un alumno de 13 años fue asaltado y amenazado con un cuchillo mientras esperaba el colectivo.

El camping está ubicado en calle Frías y Doctor Ortega, en Rawson. Allí los jóvenes asisten a Educación Física en la mañana y en horas de la siesta. Según la denuncia de los padres, los chicos no pueden ir solos debido a la inseguridad en la zona. De hecho no es la primera vez que se quejan por la inseguridad en la zona, ya que en octubre del año pasado también habían solicitado mayor presencia policial o de seguridad privada tras un episodio que sufrió una alumna.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El último hecho que encendió las alarmas fue este martes en la siesta cuando uno de los alumnos fue amenazado con un arma blanca para finalmente robarle el celular. Esto ocurrió a solo 30 metros del ingreso al camping cuando el menor de edad esperaba el colectivo que lo iba a trasladar hasta Capital.

Ivana Correa, mamá del menor asaltado, dijo a DIARIO HUARPE que vienen reclamando seguridad desde hace más de un año. “Los reclamos son constantes y la Comisión hace caso omiso a lo que los padres estamos solicitando. Hoy tristemente en las redes sociales la Comisión del Cesap publicó orgullosamente que el Camping donde nuestros niños hacen gimnasia contaba con seguridad. A las pocas horas de esa publicación, mi hijo de 13 años fue asaltado y amenazado con un cuchillo”, expresó.

Pese a que hubo una rápida acción de los autos que estaban esperando el cambio de semáforo y de dos policías motorizados que iban circulando, uno de ellos logro contenerlo al menor de edad y el otro salió a perseguir a los delincuentes que se metieron al barrio La Estación. Sin embargo, el celular no se pudo recuperar.

De acuerdo a los dichos de la mamá, el personal del Colegio no sabía nada y de no ser por la llamada de la madre al preceptor del curso y del camping, aún no estarían notificados. La mujer tuvo que dejar su lugar de trabajo, trasladándose desde el Parque Industrial de Chimbas hasta el camping en solo 15 minutos.

Publicidad

“Llamé al 911 mientras iba en camino. Es triste que el colegio, ‘Nuestro Querido Cesap’ cómo dice el himno del colegio, tenga una comisión directiva tan deficiente, tal mediocre, tan baja. No acusan recibo de la peligrosidad que significa continuar haciendo actividades físicas en ese camping”, agregó la mujer que aguarda una respuesta de parte de las autoridades.

Cobro de estacionamiento

El reclamo de Ivana Correa y los demás padres apunta a la dirección y autoridades de la escuela. Contaron que ya han presentado notas, anteriormente, pero el problema persiste. Incluso otra queja que denuncian los papás de los alumnos es que les están cobrando estacionamiento a aquellos que deciden esperar a sus hijos adentro del camping. En este sentido, los autos deben pagar $300 y las motos $200.