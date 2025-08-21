La solidaridad vuelve a ser la esperanza para Fernando Ramos. El estudiante de Artes Visuales, de 29 años de edad, fue diagnosticado en 2017 con esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica que afecta el sistema nervioso central y que ya comprometió su movilidad y lo obliga a depender de una silla de ruedas. Además de enfrentar los síntomas y las complicaciones médicas, vive la angustia de no saber dónde va a dormir en los próximos días.

"Estuve internado con una sonda, eso después produjo que se me haga una infección urinaria y estoy atravesando ese problema, lo que acentúa mucho más los síntomas de mi enfermedad”, contó Fernando en diálogo con DIARIO HUARPE.

A su compleja condición de salud se suma un obstáculo que parece simple, pero que, en realidad, se convierte en una muralla: la falta de viviendas adaptadas. “Ahora tengo que rescindir el contrato porque no puedo hacer modificaciones en el lugar, ni nada. Entonces no tengo otra opción y no tengo otro lugar donde vivir porque lamentablemente no hay lugar con espacio para que me pueda mover cómodamente por dentro con la silla de ruedas”, explicó con preocupación.

Su compañero y amigo, Eusebio Pérez, describe el drama con crudeza: “Fernando está atravesando un duro momento, dentro de poco tiempo se queda sin lugar donde vivir. Estamos haciendo todo lo posible para tratar de conseguir un espacio ya sea con ayuda del Gobierno o de la Facultad que pueda estar adaptado a las condiciones que él tiene”.

“Ha pasado un montón de cosas, ha tenido dificultades con los departamentos donde ha estado viviendo, es muy difícil conseguir un lugar debido a que no tiene un trabajo, tiene una pensión, es un infierno básicamente”, relató Eusebio.

El primer departamento que alquiló lo perdió de la noche a la mañana. “No le dieron tiempo de terminar el contrato, le dijeron que tenía que desalojar porque necesitaban ocupar el espacio. Hicimos lo imposible y dio con este lugar. Pero en este segundo departamento, al no poder ampliar los marcos de la puerta, hicieron la fácil y terminaron el contrato. Anoche le han dicho esto”, agregó.

La propuesta para ensanchar los marcos, única forma de que Fernando pudiera entrar y moverse con su silla, fue rechazada por los propietarios. Y la decisión trajo consecuencias duras: “Decidieron rescindir el contrato y tiene que pagar todo el mes más expensas”, lamentó Eusebio.

Fernando necesita un lugar donde vivir urgente. Foto: DIARIO HUARPE

Ante esta situación, los compañeros decidieron actuar. “Creemos que el sanjuanino puede ayudar, pero es algo de lo que debería encargarse el Estado. La plata nos puede servir, pero es aplazar el problema de no tener un lugar adecuado para Fernando”, señaló Eusebio. Sin embargo, hasta que llegue una respuesta oficial, cada aporte cuenta.

Por eso, lanzaron una colecta solidaria para darle a Fernando un respiro mientras buscan un espacio adaptado. Quienes puedan colaborar pueden hacerlo mediante el alias fer.ramos28.

“Estamos con él casi todo el día, desde antes incluso, y hoy se siente mucho el cariño que le tenemos. Se siente la preocupación y podemos decir que somos un departamento unido, y en estas situaciones drásticas uno puede sentir ese cariño”, expresó emocionado su amigo.