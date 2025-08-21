Publicidad
Publicidad

Provinciales > Precaución

Alerta amarilla por viento Zonda en San Juan con ráfagas de hasta 70 km/h

El SMN emitió un alerta amarilla para todo San Juan por la presencia de viento Zonda.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Luego del Zonda, se prevé el ingreso de aire frío que hará descender la temperatura abruptamente. (Foto archivo)

San Juan vivirá este jueves 21 una jornada marcada por la presencia del viento Zonda, que llegará con intensidad a distintos departamentos de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta amarilla por ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h durante la tarde.

El fenómeno se iniciará en la madrugada de este jueves, cuando el viento sople desde el sector sureste. En el transcurso de la mañana rotará al norte, y se prevé que gane mayor fuerza en la tarde, cuando cambie al sector oeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Publicidad

La jornada estará acompañada de temperaturas inusualmente cálidas para la época, con una máxima prevista de 23°C. Sin embargo, el alivio llegará en horas de la noche y la madrugada del viernes, cuando ingrese viento del sector sur. Ese cambio provocará un marcado descenso térmico: el viernes será fresco, con una máxima que apenas alcanzará los 12°C.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de baja visibilidad, caída de ramas, interrupciones de servicios y complicaciones para personas sensibles a los cambios bruscos de temperatura y a la sequedad del ambiente.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS