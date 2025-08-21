San Juan vivirá este jueves 21 una jornada marcada por la presencia del viento Zonda, que llegará con intensidad a distintos departamentos de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta amarilla por ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h durante la tarde.

El fenómeno se iniciará en la madrugada de este jueves, cuando el viento sople desde el sector sureste. En el transcurso de la mañana rotará al norte, y se prevé que gane mayor fuerza en la tarde, cuando cambie al sector oeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Publicidad

La jornada estará acompañada de temperaturas inusualmente cálidas para la época, con una máxima prevista de 23°C. Sin embargo, el alivio llegará en horas de la noche y la madrugada del viernes, cuando ingrese viento del sector sur. Ese cambio provocará un marcado descenso térmico: el viernes será fresco, con una máxima que apenas alcanzará los 12°C.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de baja visibilidad, caída de ramas, interrupciones de servicios y complicaciones para personas sensibles a los cambios bruscos de temperatura y a la sequedad del ambiente.