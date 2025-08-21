El caso que conmocionó a los vecinos de Villa del Carril, en San Juan, tuvo un avance importante este miércoles con la detención de un hombre de 34 años, de apellido Gamboa, quien es sospechoso de haber asesinado a Mario Alberto Alday, de 78 años. La víctima fue encontrada sin vida el pasado 18 de agosto, en un hecho que el criminal intentó simular como un incendio accidental para ocultar el asesinato.

La detención de Gamboa se produjo luego de un intenso trabajo de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi. El Ministerio Público Fiscal comunicó que, si bien la investigación sigue su curso y se maneja con estricta reserva, el arresto del sospechoso es un paso más para esclarecer el crimen.

La principal prueba contra Gamboa es el registro de una cámara de seguridad que captó el momento exacto en que se inició el fuego en la casa de Alday, y a un individuo saliendo rápidamente del lugar. Los investigadores lograron seguir el rastro del sospechoso a través de otras cámaras en la zona, hasta llegar a la vivienda donde se concretó la detención.

Según la información preliminar, la víctima fue encontrada amordazada y maniatada sobre una cama, y habría sido golpeada con violencia hasta perder la consciencia. Posteriormente, fue cubierta con ropa para que el fuego se propagara más rápido. El hombre se habría despertado por el humo, pero no pudo escapar y murió por asfixia al inhalar monóxido de carbono. La brutalidad del hecho descartó rápidamente la hipótesis del accidente y centró la investigación en un homicidio.

Las autoridades manejan dos hipótesis principales sobre el móvil del crimen. La más probable apunta a un conflicto sentimental, mientras que una segunda línea de investigación, menos fuerte, es la de un robo, ya que lo único que faltaba en la escena era el teléfono celular del jubilado. Los investigadores aclararon que, hasta el momento, no se ha encontrado un vínculo previo entre el detenido y la víctima.

Gamboa será formalmente imputado en una Audiencia de Formalización que se celebrará en las próximas 72 horas. Se espera que en esa instancia se revelen más detalles sobre la evidencia recolectada y los cargos que enfrenta el sospechoso. La detención de Gamboa no solo representa un avance crucial en la causa, sino que también ofrece un respiro de esperanza a una comunidad que clama por justicia para Mario Alday.